Любо Руйков: Можех да съм в топ 3 на „Имола“

Българският пилот във Формула 4 Италия Любослав Руйков завърши 14-и в петия кръг за сезона на пистата „Имола“. Това беше първи състезателен уикенд за Руйков с новия му отбор Према, като Любо завърши на 6-а позиция при дебютантите.

„Можех да постигна много повече, да съм по-бърз, имах скорост да съм в топ 3 на финала - обясни за Sportal.bg Руйков. - Като цяло съм доволен от първия ми уикенд с Према.

Любо Руйков със 7-о и 8-о място във Формула 4 Италия на „Имола“

„Непосредствено преди старта на финалното състезание моторът ми започна да прегрява, но трябваше да карам така. След старта съотборникът ми Кристиан Костоя, който тръгна до мен се завъртя и за да го избегна излязох от трасето.

„След това подгоних другите, но на едно агресивно минаване през бордюрите ударих отдолу колата и подът пострада, а това се отрази на поведението на автомобила до финала.“

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Преди това Руйков се класира 7-и в своята квалификационна група и записа 7-о и 8-о място в двете квалификационните състезания преди финала, както и две качвания на подиума при дебютантите.

Любо Руйков продължава с Према във Формула 4

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