Любо Руйков със 7-о и 8-о място във Формула 4 Италия на „Имола“

Българският пилот Любослав Руйков записа 7-о и 8-о място в първите две състезания от петия кръг на Формула 4 Италия на пистата „Имола“.

Любо смени отбора си преди втората част на сезона, след като премина от Трайдънт в Према и добрите резултати не закъсняха.

NEWS | 🇮🇹 Here’s the entry list for the Italian F4 round at Imola!



IN: Ruykov, Rubino, Acosta, Burnett, Anagnostiadis, Pedersen, Coronel



OUT: Bondarev, Díaz, Kutskov, Cotty, Rechenmacher, Lo Bue #ItalianF4 pic.twitter.com/I1F3DOre2v — Feeder Series (@feeder_series) September 3, 2026

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Руйков завърши на 7-о място в своята квалификационна група, в която бяха общо 24 пилоти и това му осигури добра стартова позиция за двете съботни надпревари.

„Доволен съм, но можеше и да по-добре - заяви за Sportal.bg Руйков. - Можех да съм по-бърз, да съм по-напред, но добрата новина е, че колата ми вече има скорост и мога да мисля само за пилотирането ми и да не се торзомя с проблеми, които не мога да реша.

„В първото състезание стартирах осми и завърши 7-и, като нямах много възможности да мина напред. Но във второто състезание се забавих на старта и в първата обиколка останах 15-и, което означаваше, че трябваше да атакувам постоянно, за да мина напред. Получи се и завърших 8-и.“

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Днес предстои финалното състезание за кръга, като в него участват най-бързите от трите манша след квалификациите.

Преди този кръг Любо заемаше 12-о място в класирането при дебютантите и въпреки проблемите с колата успя да спечели точки в три от четирите кръга, минали досега.

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