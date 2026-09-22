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Исак Хаджар пред завръщане във Формула 1 за Гран При на Азербайджан

  • 22 сеп 2026 | 08:58
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След като пропусна последните три състезания във Формула 1 заради контузията, която получи в хода на лятната пауза, Исак Хаджар ще се завърне на стартовата решетка за Гран При на Азербайджан тази седмица, съобщава racingnews365.com.

Няколко дни преди Гран При на Нидерландия беше съобщено, че Хаджар е увредил лявата си китка, което му попречи да вземе участие в състезанията на „Зандвоорт“, „Монца“ и „Мадринг“. В тях той беше заменен от титулярния пилот на Рейсинг Булс Лиам Лоусън, чието място във втория тим на Биковете бе заето от Юки Цунода.

След извършените вчера прегледи и сесията в симулатора в Милтън Кийнс, която Хаджар е провел, е било преценено, че състоянието на французина вече е достатъчно добро и той може да възобнови сезона си. Така очакванията са в Баку по-късно тази седмица отново да видим пилота с №6 на пистата, а Лоусън обратно в Рейсинг Булс.

Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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