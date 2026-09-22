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MotoGP ще представи календара си за сезон 2027 в петък

  • 22 сеп 2026 | 17:04
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Организаторите на MotoGP обявиха, че ще представят календара в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта този петък, 25 септември, в 13:00 часа българско време.

Още в края на юли беше съобщена, че следващият сезон в кралския клас ще стартира в началото на март с Гран При на Тайланд. Състезателният уикенд на „Бурирам“, който ще се проведе от 5 до 7 март, ще отбележи и началото на изцяло новата 850-кубикова ера в MotoGP.

Ясно е къде и кога ще започне новата ера в MotoGP
Ясно е къде и кога ще започне новата ера в MotoGP

Днес стана ясно, че следващият сезон в MotoGP ще завърши на 28 ноември с Гран При на Валенсия, която е традиционният домакин на финалния кръг от 1999 година насам. Пълният календар, който се очаква отново да включва 22 кръга, но с поне една промяна спрямо сезон 2026, ще бъде представен този петък.

MotoGP планира да последва модела на Формула 1 с по две квалификации на уикенд
MotoGP планира да последва модела на Формула 1 с по две квалификации на уикенд

Промяната ще е свързана с Гран При на Аржентина, която трябва да се завърне в програмата след едногодишно отсъствие, но не на „Термас де Рио Ондо“, а на напълно реновираната „Оскар и Хуан Галвес“ в столицата Буенос Айрес. Очаква се аржентинската надпревара да заеме мястото на Гран При на Унгария, която да изпадне след само две години в календара.

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Снимки: Gettyimages

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