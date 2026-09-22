Формула 1 потвърди по-късите състезания през 2027 година

След вчерашното заседение на Комисията за Формула 1 към ФИА беше потвърдено, че състезанията в световния шампионат ще бъдат скъсени от 305 на 290 километра през 2027 година.

Това се прави заради приетите по-рано промени в правилата за задвижващите системи. Те предвидат увеличаване на дебита на гориво, което ще доведе до по-висок разход и съответно ще са нужни по-големи резервоари.

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Доста от отборите обаче възнамеряват да използва настоящите си шасита и догодина, за да спестят разходи, което би направило невъзможно увеличаването на обема на техните резервоари. Поради тази причина се стига до този компромис, който се очаква да бъде само за една година преди от сезон 2028 състезателната дистанция отново да стане 305 километра. Така през 2027 година състезанията ще бъдат с между 2 и 3 обиколки по-къси спрямо настоящето.

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Друга важна промяна, която беше приета, е свързана с общата продължителност на състезанията като време. Сегашният общо лимит от три часа отпадна, а вместо това ще бъде поставен краен час, в който дадено състезание трябва да приключи, ако то бъде спряно в даден момент поради лоши метеорологични условия или други фактори. Самите състезания отново ще бъдат ограничени до максимум два часа, като в тях не влизат прекъсванията с червен флаг. Също така състезателният директор ще получи по-голяма свобода да удължава тренировъчните сесии, ако те бъдат прекъснати.

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Последната промяна е свързана със скоростните кутии, които вече няма да бъдат хомологирани. Това ще позволи на отделните производители да продължат да развиват своите трансмисии свободна в хода на всеки сезон.

Всички тези промени трябва да бъдат ратифицирани и от Световния моторспорт съвет на ФИА, чието следващо заседение е предвидено за 15 октомври. В повечето случаи обаче това е една формалност и не се очаква промените да не бъдат одобрени.

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Снимки: Gettyimages