Николай Цвятков и Иво Янков записаха победи във втория кръг на T4 Series България

Николай Цвятков (клас Мини) и Иво Янков (клас Бамбино) записаха победи във втория кръг от сезон 2026 в картинг шампионата T4 Series България.

За Цвятков това е втора поредна победа този сезон, а в неделя в Хасково той спечели и трите манша, което му осигури победата с максималния актив от 75 точки.

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Топ 3 в клас Мини допълниха двама пилоти с известни фамилии: Брайън Дунев и Мартин Бенчев. Дунев взе две втори места и едно трето, а Бенчев – една втора позиция и две трети. Четвъртата позиция зае единственото момиче в класа Мишел Манджукова.

В клас Бамбино Иво Янков спечели битката срещу победителя от първия кръг Симеон Караиванов, като записа две победи и едно второ място в трите манша. Янков събра 70 точки, а Караиванов – 61. Трети в класирането за кръга се нареди Александър Илков с 54 т.

Картинг шампионатът T4 Series България се организира от Pure Speed Karting Academy и дава възможност на децата да направят първите си стъпки в моторните спортове. В клас Бамбино могат да стартират деца на 5 години, а долната граница за клас Мини е 8 години.

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