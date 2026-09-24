Увеличават се шансовете сезонът във Формула 1 да завърши в Близкия изток

Във Формула 1 расте увереността, че плановете за провеждане на последните два кръга от сезон 2026 в Катар и Абу Даби ще се осъществят.

След избухването на войната в Иран в края на февруари тази година, в Близкия изток настъпи сериозно напрежение, което имаше преки последици за календара на Формула 1. Това доведе до отмяната на състезанията в Бахрейн и Саудитска Арабия, които бяха предвидени за април.

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Гран При на Бахрейн в крайна сметка намери път обратно в програма, но надпреварата ще се проведе на „Сепанг“ в Малайзия следващата седмица. Все още обаче не е ясно дали предвидените за края на ноември и началото на декември стартове в Катар и Абу Даби ще се проведат.

Формула 1 ще изчака максимално дълго преди да реши за Катар и Абу Даби

Други моторни спортове, включително Световният шампионат за издръжливост и Световният рали шампионат, вече отмениха своите състезания в Близкия изток, но Формула 1 изчаква максимално дълго, за да вземе своето решение. Ако се стигне до отмяна на двете надпревари в Близкия изток, тогава сезонът ще завърши на „Имола“ в началото на декември.

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Но тъй като до Гран При на Катар остават два месеца, натискът за вземане на окончателно решение се увеличава. Много авиокомпании от известно време изпълняват полети до големите градове в региона, но нито една европейска авиолиния, с изключение на регистрираните в Турция, не оперира полети до Близкия изток.

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По време на Гран При на Испания в Мадрид по-рано този месец, представители на надпреварите в Катар и Абу Даби присъстваха за разговори, които вероятно ще продължат и този уикенд в Баку. Тъй като ситуацията и в двете страни изглежда по-спокойна в сравнение с последните месеци, Формула 1 е все по-близо до осъществяването на първоначалния си план да пътува до региона.

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Снимки: Gettyimages