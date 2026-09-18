Формула 1 ще изчака максимално дълго преди да реши за Катар и Абу Даби

Вчера Световният рали шампионат (WRC) обяви, че анулира последния кръг от сезон 2026, който трябваше да се проведе в Саудитска Арабия в средата на ноември, заради продължаващата нестабилна обстановка в Близкия изток.

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Това решение беше напълно очаквано, особено след като отборите на Тойота и Хюндай обявиха, че няма как да се включат в надпреварата край Джеда. Така сезонът в WRC ще завърши още в началото на октомври с рали „Сардиния“.

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Остава обаче въпросът с финала на сезона във Формула 1, който трябва да приключи със стартовете в Катар и Абу Даби, които са предвидени за края на ноември и началото на декември. Първоначално от Формула 1 бяха заявили, че ще вземат своето решение да средата на септември, но такова все още няма.

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По информация на репортера на Sky Sports F1 Крейг Слейтър ръководителите на спорта ще изчакат максимално дълго преди да решат дали двете надпревари ще се проведат. В случай, че те бъдат анулирани, шампионатът ще завърши на „Имола“, която ще приеме или Гран При на Катар, или Гран При на Абу Даби.

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Предвид очакваното късно решение, подготовката на „Имола“ вече ще е започнала, въпреки че няма да е ясно дали състезание там ще има. Ако такова няма, от Формула 1 са готови да компенсират собствениците на италианското трасе за всякакви разходи, които те са направили във връзка с подготовката.

Craig Slater has the latest on whether Qatar and Abu Dhabi will remain on this year's race calendar 🗞️ pic.twitter.com/f1d5satZ1u — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) September 16, 2026

„Последната информация, която имам е, че Катар и Абу Даби все още са в тазгодишния календар и намеренията са да има състезания там. Идеята, че решението трябваше да се вземе до средата на септември, не е съвсем вярна, прозорецът е малко по-широк.



„Да, Формула 1 обмисля резервен вариант, става дума за „Имола“, която да приеме финала на сезона, ако загубим състезанията в Катар и Абу Даби. Но, по моя информация, Формула 1 ще изчака максимално дълго преди да реши и ще е готова да компенсира „Имола“ за евентуално разходи, които са направени, ако все пак може да се отиде в Катар и Абу Даби. За момента планът на Формула 1 е да се ходи там“, обясни Слейтър.

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Снимки: Gettyimages