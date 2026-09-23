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Съндърланд обвърза задълго един от най-важните си играчи

  • 23 сеп 2026 | 15:00
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Съндърланд обвърза задълго един от най-важните си играчи

Съндърланд удължи договора на Ендзо Льо Фи. Предишният контракт на 26-годишния халф изтичаше през 2029 година, а новото споразумение е до лятото на 2031-ва.

Французинът първоначално бе привлечен под наем през януари 2025, а след като “черните котки” спечелиха промоция, той бе откупен от Рома срещу 19 милиона паунда, ставайки първият перманентен трансфер на клуба след завръщането му в елита. През миналата кампания той изигра 40 мача във всички турнири, като отбеляза и шест гола. Имаше предположения, че Зинедин Зидан ще повика в разширения състав за предстоящите мачове на Франция, но това в крайна сметка не се случи.

„Наистина се радвам, че подписах нов договор със Съндърланд. Още от момента на пристигането си усещам страстта на феновете и амбицията на всички в клуба – времето ми тук ми носи огромно удоволствие. Постигнахме нещо специално заедно през последните няколко сезона, но вярвам, че това е едва началото. Чувствам се отлично тук и се вълнувам, че ще продължа да се развивам, да се състезавам на най-високо ниво и да помагам на клуба да върви напред. Много се гордея, че нося екипа на Съндърланд, и нямам търпение да видя какво ще постигнем заедно през идните години", заяви Льо Фи пред сайта на "черните котки".

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Снимки: Imago

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