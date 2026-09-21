Джака рискува забрана да играе футбол заради фалшив сертификат за ваксина

Капитанът на Съндърланд и националния тим на Швейцария Гранит Джака рискува да получи забрана да се занимава с футбол, след като призна, че преди време се е сдобил с фалшив сертификат за ваксинация срещу коронавирус. В родината му вече тече разследване срещу него. Ако бъде осъден, Джака е заплашен от до пет години затвор, въпреки че по-вероятна е тежка глоба, съдейки по предишни случаи.

Междувременно сега Джака беше изваден от състава на швейцарците за идните срещи от Лига на нациите. 33-годишният халф вече се извини, наричайки това “грешката”.

След като отказа да коментира наказателното разследване след загубата на Съндърланд с 3:5 от Манчестър Сити в Премиър лийг в неделя, днес Джака публикува изявление в Инстаграм.

В него се казва: „През последните дни се появиха много материали по въпрос от моето минало. Бих искал да се обърна към това лично. По отношение на ваксинацията срещу Ковид-19, аз лично бях много несигурен и имах сериозни притеснения по онова време. Изпитвах дълбоко недоверие към ваксината и бях измъчван от страх и несигурност.“

В това бурно емоционално състояние се сдобих със сертификат за ваксинация, вместо да изясня отворените си въпроси по правилния начин. Днес ясно виждам, че това е бил грешен подход. Беше грешка. Съжалявам. Поемам отговорност за това решение, ангажирам се да съдействам за разследването на случая и напълно си сътруднича със съответните власти.“

Джака даде положителен тест за коронавирус по време на лагер с националния отбор преди пет години.

Петер Кнебел, президентът на Швейцарската футболна асоциация, заяви: „Гранит Джака ни информира за ситуацията снощи и ни каза, че ще говори публично и ще поеме отговорност. Приветстваме тази стъпка на Гранит да се изправи и да понесе последствията. В същото време стигнахме до общото заключение, че в най-добрия интерес на отбора е този тренировъчен лагер да премине без него. Сега наш приоритет е да успокоим ситуацията и да се съсредоточим изцяло върху отбора и предстоящите предизвикателства в Лигата на нациите на УЕФА. След края на този прозорец за международни мачове ще преоценим ситуацията заедно с Гранит и ще обсъдим следващите стъпки.“

Джака е обект на наказателно разследване, след като полицията иззе доказателства от лекарска практика в Люцерн, сочещи, че редица пациенти са се сдобили с фалшиви сертификати за ваксинация срещу Ковид.

Говорител на кантоналната прокуратура в Люцерн заяви миналата седмица: „Целта е да се изясни дали е налице поведение, релевантно по наказателния закон, във връзка с евентуално измамно получаване на фалшив сертификат и/или подправяне на документи.“

Говорител на Джака отговори, като обяви, че той е бил ваксиниран през януари и ноември 2022 г. – което би било след положителния му тест.

През същата година бившият мениджър на Вердер Бремен Маркус Анфанг получи забрана да се занимава с футбол за използване на фалшив сертификат за ваксинация срещу Ковид-19. Анфанг беше наказан за 12 месеца и глобен с около 16 700 паунда, докато бившият му асистент Флориан Юнге беше отстранен за 10 месеца и глобен с приблизително 2500 паунда. И двамата подадоха оставки, след като признаха, че са се сдобили с фалшиви ваксинационни карти, за да избегнат редовното тестване. По-късно им беше позволено да се върнат към треньорската професия през същото лято.

На следващата година треньорът по хокей на Швейцария Патрик Фишер беше глобен с около 35 000 паунда, след като си купи сертификат за ваксинация срещу Ковид-19 от социалните мрежи, който му позволи да пътува за Зимните олимпийски игри през 2022 г. в Пекин. Той беше уволнен, когато присъдата му стана публично достояние по-рано тази година.

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