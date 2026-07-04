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Боби Рупанов подписа в Португалия

  • 4 юли 2026 | 10:29
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Боби Рупанов подписа в Португалия

Португалският клуб Униао Лейрия официално обяви привличането на Борислав Рупанов. Договорът на играча е за един сезон, с опция за удължаване с още три години.

21-годишният офанзивен футболист пристига от полския Гурник (Забже). В своята визитка Рупанов има спечелена титла от българското първенство и Купа на Полша.

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"Това е много важна стъпка в моята кариера. Вярвам, че Униао Лейрия е правилното място за мен. Идвам с много ясна цел: да работя усилено всеки ден и да давам всичко от себе си за отбора", заяви Рупанов при представянето си.

Относно пристигането си в град Лейрия и очакванията за новия сезон, новото попълнение добави: "Надявам се заедно да постигнем успехи, да накараме феновете да се гордеят и да имаме отличен сезон. От моя страна обещавам работа, ангажираност и пълна отдаденост всеки ден".

От Униао Лейрия приветстваха българския футболист и му пожелаха много успехи с екипа на клуба.

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