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  4. Илайджа Брайънт: Фокусът ни е върху това да бъдем единни

Илайджа Брайънт: Фокусът ни е върху това да бъдем единни

  • 22 сеп 2026 | 20:19
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Илайджа Брайънт: Фокусът ни е върху това да бъдем единни

Отборът на Апоел Тел Авив се завърна в София за домакинските си мачове от Евролигата, а преди сблъсъка с Байерн Мюнхен, очакванията си разкри една от големите звезди на израелския гранд Илайджа Брайънт.

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"Вълнуваме се, че стартираме втория си сезон в Евролигата и отново ще се състезаваме на това ниво. Байерн Мюнхен е много добър отбор с висока класа и знаем, че трябва да бъдем готови още от първата минута. Работихме здраво, а фокусът ни е върху това да бъдем единни, да играем с висока интензивност и да изпълняваме тактическия си план. Искаме да започнем сезона успешно, да се борим през всичките 40 минути и да дадем максимума от себе си.“, заяви баскетболната звезда.

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