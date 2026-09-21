Представители на Евролигата ще посетят Израел

Дискусиите относно евентуално връщане на домакинските мачове на участниците в баскетболната Евролига Апоел Тел Авив и Макаби Тел Авив в Израел продължават, но и двата отбора ще започнат новия сезон с домакинства извън страната, бе потвърдено от изявление на Макаби.

Апоел посреща Байерн Мюнхен в първия кръг на Евролигата за сезон 2026/2027 на 24 септември в „Арена 8888“ в София, докато Макаби Тел Авив ще се изправи срещу Бешикташ в мача си от втория кръг на 30 септември в зала „Александър Николич“ в сръбската столица Белград.

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В изявлението на Макаби относно статута на домакинските срещи в най-престижния европейски клубен турнир по баскетбол за мъже се посочва, че ситуацията остава непроменена, след разговори с представители на турнира.

Очаква се обаче скоро да бъде направена нова оценка на обстановката, като представители на Евролигата ще посетят Израел в рамките на следващите две седмици.

Миналия сезон двата тима се завърнаха за домакинства в Израел през декември 2025 година, преди ситуацията със сигурността в региона отново да се влоши и в началото на март Евролигата отново премести оставащите домакински двубои на Макаби и Апоел.

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