Апоел стартира сезона от Евролигата в София срещу европейски гранд

Отборът на Апоел Тел Авив отното ще играе домакинските си мачове от Евролигата в България, като сезонът стартира на 24 септември (четвъртък) със среща с Байерн Мюнхен. Началният час на мача е 19:00 часа, а мястото е обичайното - "Арена София".

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Израелският гранд направи няколко промени в състава си за новата кампания в "турнира на богатите", като от тима си тръгнаха Колийн Малкълм, Джонатан Мотли, Крис Джоунс, Ям Мадар, а Тайлър Енис е извън състава заради тежка контузия.

"Червените" се подсилиха с Амир Кофи, Зак Лидей, Джейкъб Топин, Еуджин Джерман, Томас Саторански и Кейдън Карингтън.

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