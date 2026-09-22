Апоел стартира сезона от Евролигата в София срещу европейски гранд

Отборът на Апоел Тел Авив отното ще играе домакинските си мачове от Евролигата в България, като сезонът стартира на 24 септември (четвъртък) със среща с Байерн Мюнхен. Началният час на мача е 19:00 часа, а мястото е обичайното - "Арена София".
Спечелете двоен билет за Апоел - Байерн Мюнхен в играта на Sportal.bg!
Билетите за срещата са в продажба и могат да бъдат открити ТУК!
Най-добрият гард на Партизан от изминалия сезон ще поведе атаката на Байерн срещу Апоел в София
Израелският гранд направи няколко промени в състава си за новата кампания в "турнира на богатите", като от тима си тръгнаха Колийн Малкълм, Джонатан Мотли, Крис Джоунс, Ям Мадар, а Тайлър Енис е извън състава заради тежка контузия.
"Червените" се подсилиха с Амир Кофи, Зак Лидей, Джейкъб Топин, Еуджин Джерман, Томас Саторански и Кейдън Карингтън.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google