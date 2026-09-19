Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Хортън-Тъкър изведе Фенербахче до третото място за Суперкупата на Евролигата

Хортън-Тъкър изведе Фенербахче до третото място за Суперкупата на Евролигата

  • 19 сеп 2026 | 23:49
  • 132
  • 0
Хортън-Тъкър изведе Фенербахче до третото място за Суперкупата на Евролигата

Тимът на Фенербахче спечели бронзовите медали в първото издание на Суперкупата на Евролигата, след като надделя над Дубай Баскетбол с 85:77 (22:21, 25:18, 17:26, 21:12) в оспорван двубой.

След като отстъпиха на Олимпиакос в полуфиналите, шампионите на Евролигата за 2025 г. се наложиха над Дубай Баскетбол с осем точки разлика в напрегнат мач за третото място в дебютното издание на турнира.

Срещата започна равностойно, но през втората четвърт Фенербахче успя да натрупа по-сериозна преднина и се оттегли на почивка с аванс от осем точки.

Евролигата се завръща в София с Байерн Мюнхен и Реал Мадрид!
Евролигата се завръща в София с Байерн Мюнхен и Реал Мадрид!

След паузата обаче отборът на Дубай показа характер и изигра много силна трета част, в която надделя с девет точки разлика. Това им позволи да влязат в заключителния период с точка преднина.

Въпреки силната игра на съперника, Уейд Болдуин IV отбеляза всичките си 11 точки в последната четвърт и поведе Фенербахче към победата.

Този път Реал Мадрид излъга Везенков и Олимпиакос
Този път Реал Мадрид излъга Везенков и Олимпиакос

Най-резултатен за победителите беше Тейлън Хортън-Тъкър, който завърши с 23 точки, 3 борби и коефициент на полезно действие 28, като бе почти безгрешен при стрелбата си от игра (8/10). Силна подкрепа му оказа Трент Форест, който добави 11 точки, 3 борби и 3 асистенции за коефициент 20.

За тима на Дубай най-добре се представи Ели Окобо с 14 точки, 6 борби и 4 асистенции. Въпреки загубата, Давис Бертанс също остави отлични впечатления, допринасяйки с 14 точки и 2 борби.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Евролига

Този път Реал Мадрид излъга Везенков и Олимпиакос

Този път Реал Мадрид излъга Везенков и Олимпиакос

  • 19 сеп 2026 | 22:12
  • 13758
  • 11
Николай Рашков се срещна с изпълнителния директор на Евролигата

Николай Рашков се срещна с изпълнителния директор на Евролигата

  • 19 сеп 2026 | 19:19
  • 630
  • 2
Реал триумфира срещу Дубай в шоу с продължение и ще спори с Олимпиакос на Везенков за Суперкупата

Реал триумфира срещу Дубай в шоу с продължение и ще спори с Олимпиакос на Везенков за Суперкупата

  • 19 сеп 2026 | 02:23
  • 5004
  • 0
Везенков, Коди и Олимпиакос излъгаха Фенербахче и са на финал за Суперкупата на Евролигата

Везенков, Коди и Олимпиакос излъгаха Фенербахче и са на финал за Суперкупата на Евролигата

  • 18 сеп 2026 | 17:54
  • 9010
  • 2
Янакопулос не се отказва: Ще направя всичко възможно да доведа Йокич в Панатинайкос

Янакопулос не се отказва: Ще направя всичко възможно да доведа Йокич в Панатинайкос

  • 18 сеп 2026 | 16:04
  • 1294
  • 0
Евролигата обяви ред нови правила преди старта на новия сезон

Евролигата обяви ред нови правила преди старта на новия сезон

  • 18 сеп 2026 | 15:24
  • 1219
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шок! България изпусна Германия и отпадна от ЕвроВолей 2026

Шок! България изпусна Германия и отпадна от ЕвроВолей 2026

  • 19 сеп 2026 | 21:34
  • 98768
  • 660
Блестящ Рафиня продължи победния ход на Барселона

Блестящ Рафиня продължи победния ход на Барселона

  • 19 сеп 2026 | 23:58
  • 10314
  • 40
Арда и Черно море си размениха по един бърз гол

Арда и Черно море си размениха по един бърз гол

  • 19 сеп 2026 | 20:50
  • 30329
  • 49
Ботев (Пловдив) прегази Септември за трета поредна победа в efbet Лига

Ботев (Пловдив) прегази Септември за трета поредна победа в efbet Лига

  • 19 сеп 2026 | 18:23
  • 35850
  • 28
Този път Реал Мадрид излъга Везенков и Олимпиакос

Този път Реал Мадрид излъга Везенков и Олимпиакос

  • 19 сеп 2026 | 22:12
  • 13758
  • 11
Рома също поведе с 2:0 на Интер, но “нерадзурите” отново оцеляха

Рома също поведе с 2:0 на Интер, но “нерадзурите” отново оцеляха

  • 19 сеп 2026 | 20:57
  • 20312
  • 50