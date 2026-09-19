Хортън-Тъкър изведе Фенербахче до третото място за Суперкупата на Евролигата

Тимът на Фенербахче спечели бронзовите медали в първото издание на Суперкупата на Евролигата, след като надделя над Дубай Баскетбол с 85:77 (22:21, 25:18, 17:26, 21:12) в оспорван двубой.

След като отстъпиха на Олимпиакос в полуфиналите, шампионите на Евролигата за 2025 г. се наложиха над Дубай Баскетбол с осем точки разлика в напрегнат мач за третото място в дебютното издание на турнира.

Срещата започна равностойно, но през втората четвърт Фенербахче успя да натрупа по-сериозна преднина и се оттегли на почивка с аванс от осем точки.

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След паузата обаче отборът на Дубай показа характер и изигра много силна трета част, в която надделя с девет точки разлика. Това им позволи да влязат в заключителния период с точка преднина.

Въпреки силната игра на съперника, Уейд Болдуин IV отбеляза всичките си 11 точки в последната четвърт и поведе Фенербахче към победата.

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Най-резултатен за победителите беше Тейлън Хортън-Тъкър, който завърши с 23 точки, 3 борби и коефициент на полезно действие 28, като бе почти безгрешен при стрелбата си от игра (8/10). Силна подкрепа му оказа Трент Форест, който добави 11 точки, 3 борби и 3 асистенции за коефициент 20.

За тима на Дубай най-добре се представи Ели Окобо с 14 точки, 6 борби и 4 асистенции. Въпреки загубата, Давис Бертанс също остави отлични впечатления, допринасяйки с 14 точки и 2 борби.

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Снимки: Imago