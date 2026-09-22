Най-добрият гард на Партизан от изминалия сезон ще поведе атаката на Байерн срещу Апоел в София

Най-добрият гард на Партизан от изминалия сезон Дуейн Уошингтън ще води атаката на Байерн Мюнхен в сблъсъка с Апоел Тел Авив от първия кръг на Евролигата. Срещата ще се изиграе на 24 септември (четвъртък) от 19:00 часа в зала "Арена София" в българската столица.

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26-годишният американски баскетболист се очертава като една от големите звезди на немския гранд, след като напусна "гробарите" след края на изминалата кампания.

В състава на тима от Мюнхен се отличават още имената на Андреас Обст и Владимир Лучич.

Апоел стартира сезона от Евролигата в София срещу европейски гранд

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