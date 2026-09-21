Тон Паркър обвинява Монако за провала на големия проект на АСВЕЛ

Собственикът на АСВЕЛ Вильорбан Тони Паркър, смята, че финансовият крах на Монако е повлиял значително на амбициозния план на неговия клуб да не бъде осъществен докрай това лято.

Според НБА легендата, случаят с Монако е накарал френския финансов контрол да поиска допълнителни гаранции, които клубът от Вильорбан не е успял да предостави навреме. Поради това много от бомбастичните трансфери на АСВЕЛ това лято са пропаднали, въпреки че вече са били договорени.

"Мисля, че донякъде плащаме цената на случилото се с Монако. Смятам, че DNCCG не е искала да поема никакъв риск с проект от такъв мащаб – каза Паркър в разговор за „Фърст Тийм“."

Прочутият френски баскетболист подчертава, че е имал одобрението на инвестиционен фонд да започне преговори, но допълнителните изисквания на финансовия контрол са създали голям проблем за клуба, който не е могъл навреме да приключи всички правни дела, които такъв проект предполага.

"С всички изисквания и гаранции, които DNCCG поиска, не успяхме да завършим всичко и навреме да осъществим проекта, който първоначално планирахме", обясни Паркър.

Той говори и за възможното влизане на фонда „Бъс Спортс Кепитъл“, ръководен от бившите собственици на Лос Анджелис Лейкърс Джоуи и Джеси Бъс, в АСВЕЛ. Паркър потвърди, че представители на фонда са били в Лион, но поради подписани договори за конфиденциалност не може да разкрие повече подробности.

"Преговорите са повече от напреднали. Не е тайна, че са били в Лион и че разговаряме с тях."

Паркър твърди, че клубът не се е отказал от първоначалната идея за създаване на мощен проект във Вильорбан, а че той е само отложен за сезон 2027/28.

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