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  4. Итудис: Началото на нов сезон в Евролигата винаги е специално събитие

Итудис: Началото на нов сезон в Евролигата винаги е специално събитие

  • 22 сеп 2026 | 20:11
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Итудис: Началото на нов сезон в Евролигата винаги е специално събитие

Отборът на Апоел Тел Авив се завърна в България, където ще стартира сезона в Евролигата. Преди това старши треньорът на израелският гранд Димитрис Итудис сподели очакванията си за мача с Байерн Мюнхен, който ще се изиграе на 24 септември (четвъртък) от 19:00 часа в "Арена София".

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„Вълнуваме се, че започваме втория си сезон в Евролигата и че ще се изправим срещу поредния труден съперник на това ниво. През лятото Байерн Мюнхен привлече играчи с опит в Евролигата, добавяйки много качество и талант към състава си. Наясно сме какво предизвикателство ни предстои и трябва да подходим към мача с правилната нагласа, концентрация и сериозност. Искаме да бъдем конкурентоспособни, да наложим своя стил на игра и да дадем всичко от себе си още от първата минута. Началото на нов сезон в Евролигата винаги е специално събитие и очакваме това предизвикателство с нетърпение.“, заяви гръцкият баскетболен специалист.

Апоел стартира сезона от Евролигата в София срещу европейски гранд
Апоел стартира сезона от Евролигата в София срещу европейски гранд
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