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  3. Италия мина бързо през Дания към 1/4-финалите на ЕвроВолей 2026

Италия мина бързо през Дания към 1/4-финалите на ЕвроВолей 2026

  • 21 сеп 2026 | 00:06
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Италия мина бързо през Дания към 1/4-финалите на ЕвроВолей 2026

Световният шампион Италия продължава напред към 1/4-финалите на ЕвроВолей 2026 за мъже. Воденият от Фердинандо Де Джорджи тим разгроми безпроблемно Дания с 3:0 (25:22, 25:16, 25:11) в мач от 1/8-финалите на турнира, игран тази вечер пред над 7500 зрители в зала "Пала Вела" в Торино.

По този начин "Скуадра адзура" попада в Топ 8 на европейско първенство за 8-и пореден път.

Гърция поведе на два пъти, но Финландия стигна до 1/4-финал на Евро 2026
Гърция поведе на два пъти, но Финландия стигна до 1/4-финал на Евро 2026

На 1/4-финалите Италия ще играе с Финландия, която по-рано днес направи страхотен обрат и надделя много драматично над Гърция с 3:2 гейма в първия 1/8-финал в Торино.

По предварителна проограма двубоят трябва да бъде в сряда (23 септември) отново от 22,05 часа българско време в Торино.

Дания пък ще запише най-доброто си постижение на континентален шампионат след ЕвроВолей 2013, на което беше съдомакин.

Юри Романо стана най-резултатен за Италия с 14 точки (1 блок, 2 аса и 61% ефективност в атака - +14). Джовани Сангуинети и Пардо Мати се отчетоха с по 11 точки за победата.

За датчаните Мадс Йенсен (3 аса и 39% ефективност в атака - +9) и Оскар Мадсен (1 ас, 68% ефективност в атака и 36% позитивно посрещане - +6) реализираха 14 и 13 точки.

ИТАЛИЯ - ДАНИЯ 3:0 (25:22, 25:16, 25:11)

ИТАЛИЯ: Симоне Джанели 2, Юри Романо 14, Даниеле Лавиа 8, Матиа Ботоло 4, Джовани Сангуинети 11, Пардо Мати 11 - Фабио Балазо-либеро (Алесандро Микиелето 6, Франческо Сани)

Старши треньор: ФЕРДИНАНДО ДЕ ДЖОРДЖИ

ДАНИЯ: Аксел Якобсен, Мадс Йенсен 14, Оскар Мадсен 13, Тобиас Шяер 4, Симон Ухренхолт 4, Расмус Микелсонс - Йонас Петерсен-либеро (Миккел Хоф, Улрик Бо Даал 1, Аксел Ларсен, Андреас Бринк, Расмус Ниелсен, Оскар Микелсен)

Старши треньор: КРИСТИАН КНУДСЕН.

Снимки: CEV.EU

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