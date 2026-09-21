Алекс Николов продължава да е №1 сред реализаторите на Евроволей 2026

Лидерът на българския национален отбор по волейбол Александър Николов запази лидерската си позиция при реализаторите и след осминафиналите на Европейското първенство, на което София бе съдомакин. Въпреки че България отпадна от Германия след драматична загуба с 2:3, Алекс Николов отново бе топреализатор в мача с 24 точки и събра общо в актива си 140 за шест мача или общо 24 гейма. Това прави по 5,83 точки средно на гейм.

Единствено сърбинът Дражен Лубурич има по-добра ефективност от българина, като е реализирал 80 точки за 13 гейма или средно по 6,16 точки на част. Неговото влияние обаче върху играта на Сърбия не е толкова голямо, колкото това на по-големия от братята Николови върху България. Над 5 точки средно на гейм имат още само австриецът Паул Бухегер (5,69) и белгиецът Сам Деру (5,19).

В надпреварата при нападателите Александър Николов има 120 точки или средно по 5 на всеки изигран гейм. Дражен Лубурич има 70 точки за 13 гейма или средно по 5,38.

Класирането на Жасмин Величков при посрещачите показва, че младият талант се е справил отлично с ролята си на либеро, което бе една от изненадите в състава на Джанлоренцо Бленджини. Българинът е пети в класацията с 41,91% перфектно посрещане. Пред него в класирането са Александър Баргер от Австрия (50,88%), словенецът Яни Ковачич (47,22%), украинецът Олександър Бойко (43,80%) и шведът Йоел Андершон (42,31%).

Симеон Николов е шести сред най-ефективните разпределите в турнира. Българинът има 56% ефективност при разпределянето на топките в атака. Далеч напред в класацията е италианецът Симоне Джанели със 76,61% ефективност, а пред Мони Николов са още чехът Онджей Роман с 60%, полякът Марчин Коменда с 59,43%, сънародникът му Ян Фирлей с 58,70%, както и латвиецът Денис Петровс с 58,43%.

Симеон Николов е и сред челниците при изпълнителите на сервис. Българинът има общо 18 директни точки от начален удар, което е средно по 0,75 на гейм. В тази класация води австриецът Паул Бухагер със средно по 1,15 точки от сервис на гейм, а украинецът Олех Плотницки, турчинът Рамазан Ефе Мандираджъ, черногорецът Вукашин Чимбалевич и белгиецът Пиер Перен с по един ас на гейм. Последните двама обаче са играли твърде малко.

Капитанът на България Алекс Грозданов е сред челниците по успешни блокади. Той има 20 точки от успешни блокади или средно по 0,83 на гейм. Тук лидер е хърватинът Иван Михал със средно по 1,2 успешни блокади на гейм, но той е играл твърде малко - общо пет гейма и статистиката в този случай може да бъде подвеждаща. Сред титулярите с по-добри показатели от Грозданов са италианецът Пардо Мати (1,18), белгиецът Мартайн Колсон (1,1), турчинът Бедирхан Бюлбюл (1,07), естонецът Алекс Саарема (0,89) и датчанинът Расмус Микелсонс (0,86).

Александър Донски постига ново рекордно класиране в ранглистата на двойки и вече е 81-ви с 1022 точки.

Лидери в челната десетка на класацията при дуетите продължават да бъдат Хари Хелиоваара (Финландия) и Хенри Патън (Великобритания) с по 10860 пункта.

Александър Донски с ново рекордно класиране на двойки

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