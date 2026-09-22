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Словения не остави шансове на Сърбия

  • 22 сеп 2026 | 07:48
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Словения не остави шансове на Сърбия

Словения се класира за четвътфиналите на ЕвроВолей 2026, след като срази Сърбия в последения двубой от осминафиналите на турнира. В Торино словенците спечелиха с 3:0 (25:14, 25:13, 25:22) за 77 минути, а сърбите, които са олимпийски шампиони от Сидни 2000, за първи път не достигат до най-добрите осем отбора на първенство на Стария континент.

Най-резултатен беше Ник Муянович с 14 точки, 12 записа Ален Пайенк. За Сърбия Марко Ивович приключи с 8 точки. 

Следващият съперник на Словения е тимът на Белгия, който отстрани Чехия.

Белгия на 1/4-финал на ЕвроВолей 2026 след обрат срещу Чехия
Белгия на 1/4-финал на ЕвроВолей 2026 след обрат срещу Чехия

Днес в София са първите два четвъртфинала от Европейското първенство. В първия мач от програмата за деня олимпийският шампион Франция среща Румъния от 16:00 часа. Вторият сблъсък между европейския първенец Полша и Германия и е насрочен за 19:00 часа.

На 23 септември в Торино ще играят домакините от Италия срещу Финландия и Белгия срещу Словения.

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