Антоан Бризар: Натиснахме ги от самото начало и и контролирахме играта доста добре

Капитанът и разпределител на олимпийския шампион Франция Антоан Бризар заяви след категоричната победа над Португалия с 3:0 в 1/8-финалите на ЕвроВолей 2026 в София, че са ги натиснали от самото начало и и са контролирали играта доста добре.

Франция без проблеми на 1/4-финал на ЕвроВолей 2026

"Не изпитвам допълнително напрежение заради това, че сме настоящите олимпийски шампиони. Това е съвсем нов отбор с нови играчи. Натиснахме ги от самото начало и за тях беше трудно да се справят с това. Контролирахме играта доста добре", каза Бризар пред сайта на CEV.

Снимки: CEV.EU

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