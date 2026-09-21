Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Белгия на 1/4-финал на ЕвроВолей 2026 след обрат срещу Чехия

Белгия на 1/4-финал на ЕвроВолей 2026 след обрат срещу Чехия

  • 21 сеп 2026 | 20:38
  • 1021
  • 0
Белгия на 1/4-финал на ЕвроВолей 2026 след обрат срещу Чехия

Волейболистите от националния отбор на Белгия се класираха за 1/4-финалите на ЕвроВолей 2026 за мъже. Играчите на Емануеле Дзанини обърнаха и се наложиха над Чехия с 3:1 (20:25, 26:24, 25:14, 25:15) в мач от 1/8-финалите на турнира, игран тази вечер пред едва малко над 1000 зрители в зала "Пала Вела" в Торино.

Втори съдия на срещата беше българинът Атанас Върбанов.

Така "червените дяволи" са в Топ 8 на европейско първенство за първи път след 2017-а година.

На 1/4-финалите Белгия очаква победителя от последната 1/8-финална среща между Словения и Сърбия по-късно тази вечер.

По предварителна програма двубоят ще бъде в сряда (23 септември) от 17,00 часа българско време в Торино.

Чехия пък отново отпада на 1/8-финалната фаза на континентален шампионат.

Ферре Регерс бе над всички за Белгия със страхотните 24 точки (4 блока, 2 аса и 53% ефективност в атака - +16). Сам Деру добави още 17 точки (1 блок, 57% ефективност в атака и 40% позитивно посрещане - +12) за победата.

За Чехия Патрик Индра (1 блок и 54% ефективност в атака - +10) и Лукаш Вашина (1 блок, 59% ефективност в атака и 63% позитивно посрещане - +6) реализираха по 14 точки.

БЕЛГИЯ - ЧЕХИЯ 3:1 (20:25, 26:24, 25:14, 25:15)

БЕЛГИЯ: Стийн Д'Хулст 1, Ферре Регерс 24, Сам Деру 17, Сеппе Роти 10, Пиетер Куулман 8, Мартин Колсон 1 - Горик Лантсогхт-либеро (Базил Дермо, Матиас Валкиерс, Варре Вандекруйс. Самуел Фафшампс 8, Симон Плаские, Мишел Франзен)

Старши треньор: ЕМАНУЕЛЕ ДЗАНИНИ

ЧЕХИЯ: Лубош Бартунек 1, Патрик Индра 14, Лукаш Вашина 14, Матуш Драхоновски 9, Антонин Климеш 7, Якуб Клаймон 8 - Милан Моник-либеро (Иржи Бенда, Степан Свобода, Матей Пащърнак, Марек Шотола 1, Онджей Роман, Адам Зайичек)

Старши треньор: ИРЖИ НОВАК.

Снимки: CEV.EU

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Алекс Николов продължава да е №1 сред реализаторите на Евроволей 2026

Алекс Николов продължава да е №1 сред реализаторите на Евроволей 2026

  • 21 сеп 2026 | 12:30
  • 979
  • 9
Италия мина бързо през Дания към 1/4-финалите на ЕвроВолей 2026

Италия мина бързо през Дания към 1/4-финалите на ЕвроВолей 2026

  • 21 сеп 2026 | 00:06
  • 3995
  • 1
Антоан Бризар: Натиснахме ги от самото начало и и контролирахме играта доста добре

Антоан Бризар: Натиснахме ги от самото начало и и контролирахме играта доста добре

  • 20 сеп 2026 | 23:18
  • 2243
  • 0
Найден Найденов: Психически рухнахме

Найден Найденов: Психически рухнахме

  • 20 сеп 2026 | 21:14
  • 3578
  • 10
Франция без проблеми на 1/4-финал на ЕвроВолей 2026

Франция без проблеми на 1/4-финал на ЕвроВолей 2026

  • 20 сеп 2026 | 20:59
  • 7579
  • 1
Гърция поведе на два пъти, но Финландия стигна до 1/4-финал на Евро 2026

Гърция поведе на два пъти, но Финландия стигна до 1/4-финал на Евро 2026

  • 20 сеп 2026 | 20:16
  • 4670
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Край на ерата "Крушарски" в Локомотив (Пд)? Босът обявява решението си тази седмица

Край на ерата "Крушарски" в Локомотив (Пд)? Босът обявява решението си тази седмица

  • 21 сеп 2026 | 20:24
  • 17224
  • 71
Хебър се разправи с Монтана като гост, отменен редовен гол и изпусната дузпа направиха кошмара на "сините" пълен

Хебър се разправи с Монтана като гост, отменен редовен гол и изпусната дузпа направиха кошмара на "сините" пълен

  • 21 сеп 2026 | 21:21
  • 11396
  • 8
БФС с ултиматум към Локо (Пд), "смърфовете" трябва да оправят куп неща до месец или отиват в друг град

БФС с ултиматум към Локо (Пд), "смърфовете" трябва да оправят куп неща до месец или отиват в друг град

  • 21 сеп 2026 | 15:14
  • 26421
  • 119
Дубълът на ЦСКА с успех, драма в Плевен - резултати и класиране от Втора лига

Дубълът на ЦСКА с успех, драма в Плевен - резултати и класиране от Втора лига

  • 21 сеп 2026 | 19:43
  • 47066
  • 23
Григор: Съжалявам, че не съм имал голямо препятствие като Руне в началото на кариерата ми

Григор: Съжалявам, че не съм имал голямо препятствие като Руне в началото на кариерата ми

  • 21 сеп 2026 | 13:00
  • 18059
  • 15
Официално: Тежък удар за Англия и Тухел, звезди на Арсенал, Челси и Ман Юнайтед отпаднаха от състава

Официално: Тежък удар за Англия и Тухел, звезди на Арсенал, Челси и Ман Юнайтед отпаднаха от състава

  • 21 сеп 2026 | 17:52
  • 11474
  • 2