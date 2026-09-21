Белгия на 1/4-финал на ЕвроВолей 2026 след обрат срещу Чехия

Волейболистите от националния отбор на Белгия се класираха за 1/4-финалите на ЕвроВолей 2026 за мъже. Играчите на Емануеле Дзанини обърнаха и се наложиха над Чехия с 3:1 (20:25, 26:24, 25:14, 25:15) в мач от 1/8-финалите на турнира, игран тази вечер пред едва малко над 1000 зрители в зала "Пала Вела" в Торино.

Втори съдия на срещата беше българинът Атанас Върбанов.

Така "червените дяволи" са в Топ 8 на европейско първенство за първи път след 2017-а година.

На 1/4-финалите Белгия очаква победителя от последната 1/8-финална среща между Словения и Сърбия по-късно тази вечер.

По предварителна програма двубоят ще бъде в сряда (23 септември) от 17,00 часа българско време в Торино.

Чехия пък отново отпада на 1/8-финалната фаза на континентален шампионат.

Ферре Регерс бе над всички за Белгия със страхотните 24 точки (4 блока, 2 аса и 53% ефективност в атака - +16). Сам Деру добави още 17 точки (1 блок, 57% ефективност в атака и 40% позитивно посрещане - +12) за победата.

За Чехия Патрик Индра (1 блок и 54% ефективност в атака - +10) и Лукаш Вашина (1 блок, 59% ефективност в атака и 63% позитивно посрещане - +6) реализираха по 14 точки.

БЕЛГИЯ - ЧЕХИЯ 3:1 (20:25, 26:24, 25:14, 25:15)

БЕЛГИЯ: Стийн Д'Хулст 1, Ферре Регерс 24, Сам Деру 17, Сеппе Роти 10, Пиетер Куулман 8, Мартин Колсон 1 - Горик Лантсогхт-либеро (Базил Дермо, Матиас Валкиерс, Варре Вандекруйс. Самуел Фафшампс 8, Симон Плаские, Мишел Франзен)

Старши треньор: ЕМАНУЕЛЕ ДЗАНИНИ

ЧЕХИЯ: Лубош Бартунек 1, Патрик Индра 14, Лукаш Вашина 14, Матуш Драхоновски 9, Антонин Климеш 7, Якуб Клаймон 8 - Милан Моник-либеро (Иржи Бенда, Степан Свобода, Матей Пащърнак, Марек Шотола 1, Онджей Роман, Адам Зайичек)

Старши треньор: ИРЖИ НОВАК.

Снимки: CEV.EU

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