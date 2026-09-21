Мирослав Косев: Мачът с Берое е добър урок за нас

ОФК Несебър победи драматично с 4:3 Берое в мач от Втора лига. Домакините водеха с 3:1, но допуснаха изравняване за 3:3, а в края на двубоя все пак стигнаха до трите точки.

„Получи се наистина атрактивен и драматичен мач за публиката в Несебър. Играхме добър футбол и бяхме по-активният отбор, но допуснахме разконцентрираност, която позволи на съперника да се върне в играта от 3:1 до 3:3. Най-важното за мен е, че момчетата показаха изключителен характер и не се огънаха при този психологически удар. Продължихме да търсим победата до последната минута и бяхме възнаградени с победния гол на края“, коментира старши треньорът Мирослав Косев пред официалния сайт на Несебър.

„Радвам се от завоюваните три точки и от играта ни в атака, но този мач е и добър урок за нас. Не бива да допускаме такова отпускане при преднина от два гола. Продължаваме да работим, за да изчистим тези грешки и да бъдем по-стабилни в дефанзивен план“, добави още наставникът на домакините.

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