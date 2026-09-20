Несебър удари Берое в шоу със седем гола, Статев герой

Несебър спечели с 4:3 домакинството си на Берое в мач от десетия кръг на Втора лига. Срещата на Градския стадион предложи много интересна игра, като всичко се реши с точен изстрел на Стефан Статев в 88-ата минута. Отборът на Мирослав Косев поведе с 2:0 до средата на първото полувреме - точни бяха Кристиян Парашкевов и Максимилиян Симеонов.

Веднага след почивката Запро Динев върна попадение за гостите от Стара Загора, но в 52-ата минута Димитър Балинов направи 3:1 за Несебър. В 75-ата и 80-ата минута Запро Динев и Исмаел Ферер възстановиха равенството с фантастични попадения за 3:3. Тогава дойде мигът на Стефан Статев, който фиксира крайното 4:3 и донесе трите точки на домакините.

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