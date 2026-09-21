Тестът за наркотици на Даниел Малдини все пак е отрицателен

Официалният тест за наличието на наркотични вещества в кръвта на нападателя на Каляри Даниел Малдини, който е и италиански национал, в болница "Нигуарда" в Милано е отрицателен, съобщи агенция АНСА.

След победата на Каляри над Аталанта с 2:1 синът на легендата Паоло Малдини е получил ден почивка в Милано, а около 5 часа сутринта на 13 септември на волана на личния си автомобил предизвика катастрофа с петима леко ранени при инцидента. Шофьорската книжка на нападателя бе отнета от полицията, тъй като той е дал два положителни теста за употреба на алкохол, макар и в малки количества.

Italian sources report that Cagliari and Italy striker Daniel Maldini has tested negative for drug use after his involvement in a car accident last week. pic.twitter.com/OGK7nO0BfW — Football Italia (@footballitalia) September 21, 2026

Малдини-младши по-скоро бе застрашен от теста за наркотици, който в първия момент е бил положителен, но изследванията в болница "Нигуарда" показват, че резултатът е "под праговата стойност". Инцидентът явно не се е отразил на 24-годишния играч, тъй като той вкара гола за победата на Каляри през уикенда срещу Удинезе с 1:0. Тимът от Сардиния е на четвърто място в класирането на Серия "А" с 12 точки от 5 мача, като има само точка по-малко от лидерите Рома, Интер и Лацио.

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Снимки: Imago