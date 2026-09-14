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Каляри с официално изявление за Даниел Малдини

  • 14 сеп 2026 | 16:10
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Каляри с официално изявление за Даниел Малдини

От Каляри твърдят, че футболистът на клуба Даниел Малдини не е употребявал наркотици. Това е във връзка с появилите се информации покрай катастрофата с негово участие, според които полевата му проба за забранени субстанции е била положителна. Отделно положителен е бил и тестът за алкохол.

В ранните часове на неделя синът на Паоло Малдини, управлявайки автмобил, се блъсна в друга кола. Според “Гадзета дело спорт” 24-годишният играч е отнел предимство на другия водач.

„Футболен клуб Каляри съобщава, че във връзка с появилите се в пресата новини през последните часове, футболистът Даниел Малдини беше подложен на токсикологични изследвания. Всички проведени тестове дадоха отрицателен резултат. Футболистът ще се присъедини към групата днес следобед при подновяването на тренировките с оглед на предстоящите мачове на отбора”, коментираха сардинци.

Реконструкция на събитията
Смята се, че след вечер с приятели футболистът е отнел предимство, в резултат на което се е сблъскал с Фолксваген Голф, идващ отляво. В инцидента са участвали общо шест души. Тестът за алкохол на родения през 2001 г. играч е бил положителен, като е отчел нива между 0,91 мг/л и 0,89 мг/л (резултати от двата теста). Поради тази причина шофьорската му книжка е отнета и му е повдигнато обвинение за шофиране в нетрезво състояние. Впоследствие младежът е откаран в болница за прегледи, преди да бъде изписан бързо.

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