Отнеха шофьорската книжка на Малдини заради положителна проба за алкохол

Атакуващият халф на Каляри Даниел Малдини е дал положителна проба за алкохол, а шофьорската му книжка е била отнета след пътен инцидент тази сутрин в Милано, в който е участвал със своето "Порше Карера", съобщава "АНСА". Синът на легендата Паоло Малдини е отчел стойности от 0,91 мг/л при първия тест и 0,89 мг/л при втория, извършени на място от полицията. В момента се очакват резултатите от болницата, за да се провери за наличие на наркотични вещества.

Синът на Паоло Малдини катастрофира след снощната победа на Каляри

Малдини, който е прекарал вечерта в Милано, след като снощи игра в Бергамо и отбеляза решаващата дузпа за победата с 2:1 на своя Каляри срещу Аталанта, е участвал в катастрофа между два автомобила. Инцидентът е станал около 5:15 ч. на улица „Карачоло“ в северните покрайнини на ломбардската столица. В него са участвали общо 6 души, всички с леки наранявания: две момичета на 20 и 22 години и три момчета на 19, 20 и 21 години, както и Малдини, който след месец ще навърши 25 години. На място са пристигнали три линейки и един медицински автомобил. Един от пострадалите е получил помощ на място, докато останалите петима са откарани в болница. Футболистът на Каляри е транспортиран с жълт код в болница „Фатебенефратели“ за допълнителни изследвания.

#Maldini positivo all'etilometro dopo l'incidente con la Porsche: patente ritirata, con chi era e cosa è successo https://t.co/k6KrY1FGvR — Tuttosport (@tuttosport) September 13, 2026

Според местната полиция Малдини е бил в компанията на трима приятели. Той е управлявал своето "Порше Карера 4" с момиче и две момчета в колата, когато се е ударил в "Голф", в който са пътували мъж и жена. Те са настанени в болница „Поликлинико“ с жълт код. Момичето, което е било с бившия италиански национал, е откарано в „Сан Карло“, а всички момчета – във „Фатебенефратели“. Назначени са токсикологични изследвания за алкохол и наркотици. Адвокатът на футболиста Данило Буонджорно уточнява в изявление, че „след кратък преглед със син код в спешното отделение, Даниел е бил незабавно изписан, прибрал се е у дома и е в добро здравословно състояние. Даниел е добре и не е претърпял никакви наранявания, още по-малко сериозни“.

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Снимки: Gettyimages