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  3. Отнеха шофьорската книжка на Малдини заради положителна проба за алкохол

Отнеха шофьорската книжка на Малдини заради положителна проба за алкохол

  • 13 сеп 2026 | 20:10
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Отнеха шофьорската книжка на Малдини заради положителна проба за алкохол

Атакуващият халф на Каляри Даниел Малдини е дал положителна проба за алкохол, а шофьорската му книжка е била отнета след пътен инцидент тази сутрин в Милано, в който е участвал със своето "Порше Карера", съобщава "АНСА". Синът на легендата Паоло Малдини е отчел стойности от 0,91 мг/л при първия тест и 0,89 мг/л при втория, извършени на място от полицията. В момента се очакват резултатите от болницата, за да се провери за наличие на наркотични вещества.

Синът на Паоло Малдини катастрофира след снощната победа на Каляри
Синът на Паоло Малдини катастрофира след снощната победа на Каляри

Малдини, който е прекарал вечерта в Милано, след като снощи игра в Бергамо и отбеляза решаващата дузпа за победата с 2:1 на своя Каляри срещу Аталанта, е участвал в катастрофа между два автомобила. Инцидентът е станал около 5:15 ч. на улица „Карачоло“ в северните покрайнини на ломбардската столица. В него са участвали общо 6 души, всички с леки наранявания: две момичета на 20 и 22 години и три момчета на 19, 20 и 21 години, както и Малдини, който след месец ще навърши 25 години. На място са пристигнали три линейки и един медицински автомобил. Един от пострадалите е получил помощ на място, докато останалите петима са откарани в болница. Футболистът на Каляри е транспортиран с жълт код в болница „Фатебенефратели“ за допълнителни изследвания.

Според местната полиция Малдини е бил в компанията на трима приятели. Той е управлявал своето "Порше Карера 4" с момиче и две момчета в колата, когато се е ударил в "Голф", в който са пътували мъж и жена. Те са настанени в болница „Поликлинико“ с жълт код. Момичето, което е било с бившия италиански национал, е откарано в „Сан Карло“, а всички момчета – във „Фатебенефратели“. Назначени са токсикологични изследвания за алкохол и наркотици. Адвокатът на футболиста Данило Буонджорно уточнява в изявление, че „след кратък преглед със син код в спешното отделение, Даниел е бил незабавно изписан, прибрал се е у дома и е в добро здравословно състояние. Даниел е добре и не е претърпял никакви наранявания, още по-малко сериозни“.

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Снимки: Gettyimages

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