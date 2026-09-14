Пробата за наркотици на сина на Паоло Малдини също е положителна

Нападателят на Каляри Даниел Малдини не само е дал положителна проба за алкохол след автомобилна катастрофа в неделя сутринта, но и предварителен тест за употреба на наркотици също е бил положителен, твърди “Гадзета дело Спорт”.

24-годишният футболист, който е син на легендарния Паоло Малдини, участва в пътен инцидент в неделя сутринта в Милано, след като преди това отбеляза победния гол при успеха на своя тим с 2:1 като гост на Аталанта. Малдини е шофирал своето Порше Карера с още трима души в колата и според информацията е отнел предимство на Фолксваген Голф, в който са пътували мъж и жена, причинявайки сблъсъка.

Milano, incidente stradale per Daniel Maldini: il calciatore portato in ospedale per accertamenti pic.twitter.com/ZWiqs16PPB — AGTW (@AGTW_it) September 13, 2026

На мястото на инцидента са пристигнали полиция и линейки, където Малдини е дал положителна проба за алкохол. Първият тест е показал 0,91 мг/л, а вторият – 0,89 мг/л, което е над законовия лимит в Италия от 0,5 мг/л. Вследствие на това полицията е отнела шофьорската му книжка. За да станат нещата още по-лоши, според „Гадзета“ Малдини е дал положителна проба и при предварителен тест за употреба на наркотици. Сега се очакват пълните резултати от токсикологичните изследвания на болницата.

За щастие, при катастрофата няма сериозно пострадали, включително и самият Малдини. Той е бил изписан от болница „Фатебенефратели“ в неделя и се е прибрал у дома, за да си почине.

От Каляри му дадоха почивен ден след гостуването на Аталанта, като се очаква Малдини да поднови тренировки днес. Към момента клубът Каляри не е реагирал, нито е предприел действия срещу своя нападател, който се очаква да пристигне в Сардиния днес.

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