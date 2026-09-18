Добромир Дафинов: Черноломец е сред най-добрите, да го победим

Утре, СФК Светкавица 2014 (Търговище) приема Черноломец (Попово). Съседското дерби е от шестия кръг на Североизточната Трета лига.

„Дербитата винаги са непредсказуеми. Предстои да срещнем съперник, който има потенциал да се справи успешно с всеки отбор в групата. Черноломец е опитен и обигран отбор. Ще направим възможното да вземем максимума. В предишните мачове се представяхме добре. Това ни дава увереност и ни амбицира да продължим да работим със същото темпо. Очакваме подкрепата на феновете и ние да ги зарадваме с добро представяне и победа“, коментира пред Sportal.bg Добромир Дафинов, президент на СФК Светкавица 2014.

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