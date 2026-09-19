Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на „Ред Бул Ринг“, който беше спечелен от Хорхе Мартин пред Марк Маркес и Марко Бедзеки:
Хорхе Мартин – 286 точки
Марк Маркес – 283
Марко Бедзеки – 248
Фабио Ди Джанантонио – 223
Ай Огура – 209
Педро Акоста – 209
Раул Фернандес – 199
Алекс Маркес – 158
Франческо Баная – 147
Фермин Алдегер – 107
Лука Марини – 96
Енеа Бастианини – 92
Брад Биндър – 84
Диого Морейра – 64
Фабио Куартараро – 61
Франко Морбидели – 56
Йоан Зарко – 39
Жоан Мир – 33
Джак Милър – 28
Алекс Ринс – 24
Топрак Разгатлиоглу – 18
Маверик Винялес – 10
Икер Лекуона – 9
Аугусто Фернандес – 6
Пол Еспаргаро – 0
Такааки Накагами – 0
Кал Кръчлоу – 0
Йонас Фолгер – 0
Лоренцо Савадори – 0
Микеле Пиро – 0
Снимки: Sportal.bg