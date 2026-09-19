Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на „Ред Бул Ринг“

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на „Ред Бул Ринг“

  • 19 сеп 2026 | 16:38
  • 391
  • 0
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на „Ред Бул Ринг“

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на „Ред Бул Ринг“, който беше спечелен от Хорхе Мартин пред Марк Маркес и Марко Бедзеки:

  1. Хорхе Мартин – 286 точки

  2. Марк Маркес – 283

  3. Марко Бедзеки – 248

  4. Фабио Ди Джанантонио – 223

  5. Ай Огура – 209

  6. Педро Акоста – 209

  7. Раул Фернандес – 199

  8. Алекс Маркес – 158

  9. Франческо Баная – 147

  10. Фермин Алдегер – 107

  11. Лука Марини – 96

  12. Енеа Бастианини – 92

  13. Брад Биндър – 84

  14. Диого Морейра – 64

  15. Фабио Куартараро – 61

  16. Франко Морбидели – 56

  17. Йоан Зарко – 39

  18. Жоан Мир – 33

  19. Джак Милър – 28

  20. Алекс Ринс – 24

  21. Топрак Разгатлиоглу – 18

  22. Маверик Винялес – 10

  23. Икер Лекуона – 9

  24. Аугусто Фернандес – 6

  25. Пол Еспаргаро – 0

  26. Такааки Накагами – 0

  27. Кал Кръчлоу – 0

  28. Йонас Фолгер – 0

  29. Лоренцо Савадори – 0

  30. Микеле Пиро – 0

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Sportal.bg

Още от Моторни спортове

Мартин Чой преди "Бол д'Ор": Имаме много висока скорост, готови сме за добро класиране

Мартин Чой преди "Бол д'Ор": Имаме много висока скорост, готови сме за добро класиране

  • 19 сеп 2026 | 15:21
  • 2821
  • 1
Фернандо Алонсо посочи кое е "най-голямото му наследство" във Формула 1

Фернандо Алонсо посочи кое е "най-голямото му наследство" във Формула 1

  • 19 сеп 2026 | 14:59
  • 669
  • 0
Колтън Херта няма интерес към втори сезон във Формула 2

Колтън Херта няма интерес към втори сезон във Формула 2

  • 19 сеп 2026 | 14:33
  • 1357
  • 2
Кими Антонели мечтае да се радва на същата популярност като Валентино Роси

Кими Антонели мечтае да се радва на същата популярност като Валентино Роси

  • 19 сеп 2026 | 14:18
  • 734
  • 0
Ред Бул виждат "много различна картина" в представянето на Лиам Лоусън

Ред Бул виждат "много различна картина" в представянето на Лиам Лоусън

  • 19 сеп 2026 | 14:02
  • 1617
  • 0
MotoGP планира да последва модела на Формула 1 с по две квалификации на уикенд

MotoGP планира да последва модела на Формула 1 с по две квалификации на уикенд

  • 19 сеп 2026 | 13:58
  • 544
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Септември 0:2 Ботев (Пловдив), брутален червен картон и контузия за бранител на гостите

Септември 0:2 Ботев (Пловдив), брутален червен картон и контузия за бранител на гостите

  • 19 сеп 2026 | 17:44
  • 8398
  • 11
Ранен пробив за Руне в третия сет

Ранен пробив за Руне в третия сет

  • 19 сеп 2026 | 17:26
  • 7370
  • 10
Дунав пропиля два гола аванс и вгорчи повторния дебют на Чиликов

Дунав пропиля два гола аванс и вгорчи повторния дебют на Чиликов

  • 19 сеп 2026 | 15:55
  • 19858
  • 64
Брайтън 2:0 Арсенал, "чайките" нанасят втори удар в края на първата част

Брайтън 2:0 Арсенал, "чайките" нанасят втори удар в края на първата част

  • 19 сеп 2026 | 16:59
  • 4313
  • 13
България излиза срещу Германия в 1/8-финал на Евроволей 2026

България излиза срещу Германия в 1/8-финал на Евроволей 2026

  • 19 сеп 2026 | 06:16
  • 30044
  • 41
Славия излезе с остра позиция срещу съдийството и употребата на VAR

Славия излезе с остра позиция срещу съдийството и употребата на VAR

  • 19 сеп 2026 | 11:17
  • 13961
  • 38