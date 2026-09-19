Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на „Ред Бул Ринг“

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на „Ред Бул Ринг“, който беше спечелен от Хорхе Мартин пред Марк Маркес и Марко Бедзеки:

Хорхе Мартин – 286 точки Марк Маркес – 283 Марко Бедзеки – 248 Фабио Ди Джанантонио – 223 Ай Огура – 209 Педро Акоста – 209 Раул Фернандес – 199 Алекс Маркес – 158 Франческо Баная – 147 Фермин Алдегер – 107 Лука Марини – 96 Енеа Бастианини – 92 Брад Биндър – 84 Диого Морейра – 64 Фабио Куартараро – 61 Франко Морбидели – 56 Йоан Зарко – 39 Жоан Мир – 33 Джак Милър – 28 Алекс Ринс – 24 Топрак Разгатлиоглу – 18 Маверик Винялес – 10 Икер Лекуона – 9 Аугусто Фернандес – 6 Пол Еспаргаро – 0 Такааки Накагами – 0 Кал Кръчлоу – 0 Йонас Фолгер – 0 Лоренцо Савадори – 0 Микеле Пиро – 0

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg