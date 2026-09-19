Фернандо Алонсо посочи кое е "най-голямото му наследство" във Формула 1

Фернандо Алонсо, най-опитният пилот в историята на Формула 1, има дълга и богата кариера в спорта. Сега той разкри кое смята за своето най-значимо „наследство“ след четвърт век на пистата.

След дебюта си през 2001, Алонсо е записал рекордните 439 старта, като последното състезание бе ново събитие в родната му Испания. За целта бе изградена нова писта в Мадрид, която подписа 10-годишен договор с Формула 1 за домакинство на Гран При на Испания.

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В кариерата си Алонсо е спечелил две световни титли и 32 победи, но 45-годишният пилот настоява, че изпитва по-голяма гордост от влиянието, което е оказал в родината си.

„Чувствам се поласкан Когато дебютирах през 2001, семейството ми гледаше състезанията по германския канал RTL, защото в Испания не се излъчваха. Това показва колко малка беше Формула 1 преди 20 години и колко много се промениха нещата, както и страстта на много пилоти в Испания да станат част от Формула 1.



„И не само зад волана. Мисля, че може би пет, седем, десет процента от механиците и инженерите сега са испанци. Това е друго нещо, което променихме в Испания – желанието да бъдеш част от спорта в различни роли. Това е най-голямото и едно от нещата, с които най-много се гордея“, добави двукратният шампион.

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Върховите моменти в кариерата на Алонсо, свързани с шампионските му титли, дойдоха рано, като последната му титла е отпреди 20 години, а последната му победа в Гран При – отпреди 13. Въпреки че се чувства „късметлия“ да е изпитал такъв успех, Алонсо обърна специално внимание на влиянието си извън личните резултати.

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„Да печелиш състезания или шампионати, ако имаш колата и си на правилното място в правилния момент – всички 20 пилоти тук могат да получат тази възможност. Аз имах голям късмет да го изпитам. Но мисля, че най-голямото наследство за мен и кариерата ми е промяната в Испания – за Формула 1 и всичко останало, от картинга, едноместните болиди, различните испански отбори, състезаващи се в тези категории, дори до известна степен в ралитата и други дисциплини, моят музей в Испания и всички посещения там.



„Не знам, има много неща извън колата, които може би ме карат да се гордея повече с кариерата си, отколкото самите резултати“, завърши испанецът.

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Снимки: Gettyimages