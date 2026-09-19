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Акоста падна и подари на Хорхе Мартин победата в спринта на "Ред Бул Ринг"

  • 19 сеп 2026 | 16:32
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Акоста падна и подари на Хорхе Мартин победата в спринта на "Ред Бул Ринг"

Падане на Педро Акоста по-малко от три обиколки преди финала на спринта на „Ред Бул Ринг“ подари победата в надпреварата на Хорхе Мартин, за когото това е четвърти спринтов успех от началото на сезона в MotoGP.

Акоста водеше с над 2.5 секунди, но допусна грешка в шикана на втория завой в 12-ия от общо 14 тура, която доведе до неговото падане. Впоследствие пилотът на КТМ се върна в надпреварата, но извън топ 10 и се прибра в бокса обиколка преди финала.

За Мартин спринтът не беше никак лесен, след като в средата на първата обиколка той се движеше осми, въпреки че стартира от полпозишъна. Мартинатора потегли добре и запази лидерството си в първия завой, но много дълбоко влизане в него позволи на Марк Маркес да се изравни с пилота на Априлия на излизане от кривата.

Така двамата бяха един до друг в спирането за шикана на втория завой, като Маркес беше от вътрешната страна. Световният шампион спря много късно и изтласка своя съперник извън трасето, а целият този хаос позволи на Акоста да поведе.

След като изостана Мартин „запретна ръкави“ и още до средата на дистанцията се беше върнал на второто място зад Акоста. По всичко изглеждаше, че Мартинатора ще трябва да се задоволи с втората позиция, но грешката на Акоста по-малко от три тура преди финала му подари победата.

Втори на секунда зад победителя завърши Маркес, а тройката оформи съотборникът на Мартин в Априлия Марко Бедзеки. При завърщането си в MotoGP след кратко отсъствие Ай Огура се класира на четвъртото място пред Алекс Маркес, Франческо Баная, Йоан Зарко, Фермин Алдегер и Брад Биндър, които оформиха зоната на точките в спринта на „Ред Бул Ринг“.

След него Мартин си върна лидерството в генералното класиране, в което с актив от 286 точки той води с 3 пред Марк Маркес. Третото място с изоставанет от 38 пункта спрямо лидера оформя Бедзеки.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на „Ред Бул Ринг“
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на „Ред Бул Ринг“

Състезанието за Гран При на Австрия, 15-ти кръг за сезон 2026 в MotoGP, е предвидено за утре от 15:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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