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Мартин Чой преди "Бол д'Ор": Имаме много висока скорост, готови сме за добро класиране

  • 19 сеп 2026 | 15:21
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Мартин Чой и неговите съотборници в екипа на Team Racing 85 (Жулиен Пилот, Кристиан Наполи и Матийо Тибо) ще стартират тазгодишното издание на „Бол д'Ор“ от 16-то място в клас Суперсток. Преди началото на надпреварата българският пилот говори пред Sportal.bg и сподели очакванията си за 24-часовата битка на „Пол Рикар“ и разказа за особеностите на трасето в южна Франция.

Мартин Чой: Малцина осъзнават колко е трудно едно 24-часово състезание
Мартин Чой: Малцина осъзнават колко е трудно едно 24-часово състезание

„Мисля, че до момента имаме много добри състезания в Световния шампионат за издръжливост (EWC), тъй като в едно от най-тежките състезания, а именно първият кръг в Льо Ман, където направихме едно страхотно класиране със съотборниците ми, седмо място. Мисля, че е едно наистина много добро класиране. Вече фокусът е върху днешното състезание, което е последен кръг за сезона. Тренировките преминаха много добре, в квалификациите се справихме отлично, като и четиримата имаме много добро темпо. В рамките на една секунда сме си сме постоянни. През нощта показахме, че имаме много висока скорост, така че, да имаме късмет и мисля, че сме готови за едно добро класиране.

„Тази писта е известна с правата „Мистрал“, на която аз лично съм развивал 323 км/ч, някои мотори от Супербайк достигат до 340. В рамките на един стинт това е много тежко спрямо другите прави, защото трябва да си много фокусиран. През нощта с над 300 км/ч изглежда наистина много бързо, така че мисля, че особеностите на тази писта са именно в „Мистрал“. След самата права следва един десен завой („Син“), който е много бърз и трябва да си наистина много фокусиран.

„Планът за състезанието е първо стартът да бъде даден от мен. Ще направим стинт от 27 обиколки. След това механиците и инженерите ще изчислят дали имаме възможности за по-дълги стинтове в зависимост от консумацията на гориво. Първият стинт ще бъде малко по-консервативен, ще вляза в бокса една или две обиколки по-рано. В течение на състезанието мисля, че стинтовете ще са между 27 до 29 обиколки. Самата тактика е да се пазим от самото начало, тъй като състезанието е много дълго, ще започнем да натискаме през нощта“, заяви Чой пред камерата на Sportal.bg.

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Снимки: Sportal.bg

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