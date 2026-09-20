Ще спечели ли Хорхе Мартин втората си неделна победа за сезона в MotoGP?

Хорхе Мартин вече има четири спринтови победи от началото на сезона в MotoGP, но само една такава неделна, която той спечели в Гран При на Франция в Льо Ман.

Днес световният шампион за 2024 година ще се опита да постигне втория си неделен успех в рамките на настоящата кампания по време на Гран При на Австрия. Пилотът на Априлия ще стартира от полпозишъна на „Ред Бул Ринг“, където през 2021 той спечели своята първа победа в кралския клас, триумфирайки в Гран При на Щирия.

Хорхе Мартин грабна полпозишъна в Австрия с фантастична обиколка

До него на първата редица ще застане действащият световен първенец Марк Маркес, а първия ред ще допълни Педро Акоста. Пилотът на КТМ се беше запътил към една наглед сигурна победа във вчерашния спринт, но пилотска грешка по-малко от три тура преди финала доведе до неговото падане, което пък подари успеха на Мартин.

Марко Бедзеки ще оглави втория ред пред Ай Огура и Алекс Маркес, а на третия ред ще се подредят Франческо Баная, Фабио Ди Джанантонио и Фабио Куартараро. Йоан Зарко, Брад Биндър и Фермин Алдегер бяха най-бавни във втората фаза на квалификация и ще оформят четвъртата редица на стартовата решетка.

В генералното класиране битката на върха е изключително вълнуваща, като след победата си в спринта Мартин си върна първото място, което загуби след Гран При на Сан Марино миналата седмица. Преди днешното състезание Мартинатора е лидер с 286 точки и аванс от 3 пред Марк Маркес, а Бедзеки е трети с изоставане от 38 пункта спрямо своя съотборник в Априлия.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на „Ред Бул Ринг“

Състезанието за Гран При на Австрия, 15-ти кръг за сезон 2026 в MotoGP, е предвидено за 15:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP

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Снимки: Sportal.bg