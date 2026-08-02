Университатя вдигна глава след отпадането от Левски

Университатя (Крайова) показа характер след отпадането от българския Левски в Шампионската лига и разгроми тима на Петролул (Плоещ) с 4:0 в среща от третия кръг на румънската Суперлига.

Стивън Нсимба даде аванс на румънския шампион още в първата минута, а в 18-ата реализира втория си гол в двубоя. Щефан Баярам направи резултата 3:0 три минути след старта на второто полувреме, а крайният резултат бе оформен от Симон Елизор в 65-ата минута.

Идната седмица Университатя ще продължи европейската си кампания с гостуване на КуПС от Финландия в Лига Европа, докато Левски среща казахстанския Кайрат в първи мач от битката за плейофите в Шампионската лига. “Сините” стигнаха тази фаза на “турнира на богатите” и при последното си участие в надпреварата през сезон 2009/2010.

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