Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ФКСБ
  3. Бивш халф на ЦСКА подписва с ФКСБ

Бивш халф на ЦСКА подписва с ФКСБ

  • 4 сеп 2026 | 03:08
  • 935
  • 0
Бивш халф на ЦСКА подписва с ФКСБ

Бившият халф на ЦСКА Карло Мухар е все по-близо до това официално да стане играч на ФКСБ. Хърватинът пристигна в Букурещ в четвъртък вечер, за да финализира трансфера си и да подпише договор с отбора на Джиджи Бекали.

След като стана свободен агент в началото на август, когато се раздели с ЧФР Клуж, Мухар постигна споразумение с ФКСБ и му остава само да премине през последните формалности, преди преминаването му да бъде официално обявено.

Румънски гранд даде заплата от 1 млн. на искан от Левски - Бекали: Минава като танк, врязва се като гюле
Румънски гранд даде заплата от 1 млн. на искан от Левски - Бекали: Минава като танк, врязва се като гюле

Малко преди Мухар на летището в Букурещ пристигна и друг доскорошен играч на ЧФР Клуж - Меритон Кореница, който също ще подпише с ФКСБ.

Румънският гранд се активизира сериозно в края на трансферния пртозорец и привлече и нападателя Денис Драгуш, от когото се интересуваше и Левски.

Снимка: sport.ro

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Хартс триумфира в дербито на Единбург

Хартс триумфира в дербито на Единбург

  • 4 сеп 2026 | 03:31
  • 277
  • 0
Киеза и Ендо останаха извън състава на Ливърпул за Шампионската лига

Киеза и Ендо останаха извън състава на Ливърпул за Шампионската лига

  • 4 сеп 2026 | 02:52
  • 680
  • 0
Кипърец подсилва Черно море

Кипърец подсилва Черно море

  • 4 сеп 2026 | 02:44
  • 341
  • 0
Фенербахче изненадващо се раздели с голмайстора си

Фенербахче изненадващо се раздели с голмайстора си

  • 4 сеп 2026 | 02:22
  • 1362
  • 0
Аржентинска журналистка разказа за трогателен жест на Меси след смъртта на съпруга й

Аржентинска журналистка разказа за трогателен жест на Меси след смъртта на съпруга й

  • 4 сеп 2026 | 01:53
  • 2408
  • 6
Лил поведе колоната в Лига 1

Лил поведе колоната в Лига 1

  • 4 сеп 2026 | 00:47
  • 499
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пд) си върна още един от любимците на феновете

Ботев (Пд) си върна още един от любимците на феновете

  • 3 сеп 2026 | 22:48
  • 11310
  • 11
Аржентинска журналистка разказа за трогателен жест на Меси след смъртта на съпруга й

Аржентинска журналистка разказа за трогателен жест на Меси след смъртта на съпруга й

  • 4 сеп 2026 | 01:53
  • 2408
  • 6
Ето какво може и не може да променя Левски по емблемата, цветовете на екипите и името на стадиона

Ето какво може и не може да променя Левски по емблемата, цветовете на екипите и името на стадиона

  • 3 сеп 2026 | 12:42
  • 38444
  • 434
Нови четири мача от кръга във Втора лига, "червените" прегазиха Спартак

Нови четири мача от кръга във Втора лига, "червените" прегазиха Спартак

  • 3 сеп 2026 | 21:55
  • 51264
  • 19
Без голове и без победител в битката между Берое и Монтана

Без голове и без победител в битката между Берое и Монтана

  • 3 сеп 2026 | 21:54
  • 6237
  • 5
Легендарно име за Левски сложи край на кариерата си

Легендарно име за Левски сложи край на кариерата си

  • 3 сеп 2026 | 15:42
  • 14134
  • 5