Бивш халф на ЦСКА подписва с ФКСБ

Бившият халф на ЦСКА Карло Мухар е все по-близо до това официално да стане играч на ФКСБ. Хърватинът пристигна в Букурещ в четвъртък вечер, за да финализира трансфера си и да подпише договор с отбора на Джиджи Бекали.

След като стана свободен агент в началото на август, когато се раздели с ЧФР Клуж, Мухар постигна споразумение с ФКСБ и му остава само да премине през последните формалности, преди преминаването му да бъде официално обявено.

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Малко преди Мухар на летището в Букурещ пристигна и друг доскорошен играч на ЧФР Клуж - Меритон Кореница, който също ще подпише с ФКСБ.

Румънският гранд се активизира сериозно в края на трансферния пртозорец и привлече и нападателя Денис Драгуш, от когото се интересуваше и Левски.

Снимка: sport.ro

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