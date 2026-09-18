Алайбегович след първия си гол за Ювентус: Много се радвам, искам да продължа в същия дух

Крилото на Ювентус Керим Алайбегович изрази задоволството си от гръмката победа с 5:0 над НЕК Неймеген в Лига Европа, в която отбеляза дебютното си попадение с екипа на торинския гранд.

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„Много съм доволен от представянето си и от това на отбора. Отбелязахме много голове, което се отрази добре и на самочувствието ни. Много се радвам, че вкарах първия си гол за Ювентус. Искам да продължа в същия дух и да помагам на тима. Сега трябва да се съсредоточим върху предстоящия ни двубой в неделя и също да го спечелим.

📊 Alajbegovic (18 years 361 days) is only the 2nd 18-year-old in history to score with the Juventus jersey in one of the major European competitions, after G. Zigoni (18 years 311 days, against OFK Belgrade in the Inter-Cities Fairs Cup, October 2, 1963). 🇧🇦💎⚪️⚫️



—@OptaPaolo… pic.twitter.com/S3jvchGI18 — JuveFC (@juvefcdotcom) September 17, 2026

Мисля, че футболистите на НЕК играха много силно в ситуации един срещу един по целия терен, така че трябваше да намираме решения. Те пресираха много добре, но смятам, че се справихме успешно и намерихме правилните решения. Победата е много важна, защото имаме големи амбиции и искаме да печелим всеки мач. Това е от голямо значение за самочувствието ни и можем да продължим така, като бележим още голове“, коментира Алайбегович след двубоя.

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Снимки: Gettyimages