Джанлоренцо Бленджини: Германия има различен отбор от световното, предстои ни много тежък мач

Волейболистите от националния отбор на България излизат днес срещу Германия в мач от 1/8-финалите на ЕвроВолей 2026 в София. Двубоят е от 19,00 часа в столичната "Арена София".

Селекционерът на тима Джанлоренцо Бленджини заяви, че Германия има различен състав от световното през миналата година и ще предстои тежък мач.

България излиза срещу Германия в 1/8-финал на Евроволей 2026

"Основното нещо в мача срещу Германия ще бъде да запазим възможно най-дълъг период на време това ниво на представяне, което казахме срещу Полша. Да, наистина играхме с германците миналата година на световното и ги победихме, но от тогава мина много време. Дори и да се срещнеш в рамките на един турнир с един отбор два пъти, то е различно, камо ли да срещнеш съперник след година", сподели Бленджини във видео за официалната Фейсбук страница на БФВ.

България е хегемон в мачовете срещу Германия

"Те направиха някои промени в сравнение с миналата година. Има състезатели, които ги нямаше миналата година. Специално на това Европейско играят много добре, чака ни много тежък мач и трябва да се подготвим по възможно най-добрия начин, за да покажем същото ниво", каза още селекционерът на България.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google