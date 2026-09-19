Берое с две победи над Локомотив Авиа в контроли

Мъжкият отбор на Берое 2016 (Стара Загора) записа две победи над Локомотив Авиа (Пловдив) в контроли помежду им от предиа предстоящия сезон в WINBET Супер Волей.

Първо старозагорци се наложиха с 4:1 (22:25, 25:22, 25:15, 25:10, 25:19) в среща, играна в четвъртък в обновената зала "Иван Вазов", която вече е оборудвана с нова "терафлекс" настилка.

Снощи пък воденият от Мирослав Живков тим спечели с 4:2 (25:20, 18:25, 25:23, 25:17, 19:25, 16:14).

И двата тима използваха широк кръг от играчи и различни варианти на игра.

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