Алекс Грозданов: Очаквам залата отново да бъде така пълна както срещу Полша! Това е много важно за нас

Волейболистите от националния отбор на България излизат днес срещу Германия в мач от 1/8-финалите на ЕвроВолей 2026 в София. Двубоят е от 19,00 часа в столичната "Арена София".

България излиза срещу Германия в 1/8-финал на Евроволей 2026

Капитанът Алекс Грозданов сподели, че очаквм залата отново да бъде така пълна както срещу Полша, защото това е много важно за тях.

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"На първо място очаквам залата отново да бъде така пълна както срещу Полша. Това е много важно за нас. Ще бъде супер да видим как е отбора на Германия и тази година. Няма как да го сравняваме - има нови състезатели, има и липсващи от миналата година. Няма го и Гроцер, който им беше основен нападател миналата година. Ще бъде много интересно. Отбор, който в никакъв случай не трябва да се подценява. И те играят супер волейбол и чакам мача с нетърпение", призна Грозданов във видео за официалната Фейсбук страница на БФВ.

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