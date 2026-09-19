Колтън Херта няма интерес към втори сезон във Формула 2

Колтън Херта заяви, че няма да участва във втори сезон на Формула 2 през следващата година, след като премина в европейските серии с надеждата скоро да си осигури място във Формула 1.
Херта, който има девет победи в Индикар, се присъедини към отбора на Хайтек в поддържащата категория през този сезон. Успоредно с това той изпълнява и ролята на развоен пилот за новия отбор на Кадилак във Формула 1.
От Кадилак многократно са изтъквали желанието си да имат американски пилот в близко бъдеще, като Херта бе смятан за основен кандидат за позицията. Въпреки това 24-годишният състезател преживява труден сезон във Формула 2 и към момента заема 19-о място в шампионата на пилотите, три кръга преди края на кампанията.
Това се превърна в сериозна пречка в преследването на мечтата му за Формула 1 и породи спекулации, че той може да се завърне в Съединените щати през 2027 година. Докато обмисля възможностите си, Херта категорично заяви, че няма да остане за още един сезон във Формула 2.
„Мисля, че ще трябва да изчакаме и да видим. Но нямам никакъв интерес към още една година във Формула 2“, каза категорично Херта.
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Американецът записа няколко класирания в зоната на точките в началната фаза на сезона, но в последните 13 състезания е спечелил точки само веднъж. Трудният му сезон претърпя нов обрат по време на последния кръг в Мадрид, където катастрофа в квалификацията го извади от участие в двете състезания през уикенда. Въпреки разочароващата кампания, Херта настоя, че ще остане голям почитател на Формула 2, след като напусне категорията.
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„Със сигурност ще гледам. Винаги ще ми бъде приятно да следя Формула 2 като състезателна серия“, обясни той.
„Мисля, че съм гледал състезанията от Формула 2 през последните десет години и ще продължа да го правя. Наистина харесвам стила на състезанията и самите надпревари. Изпитвам голямо уважение към пилотите, които се състезават тук, защото знам на какво са способни. Вече го знаех, но сега го знам още по-добре от собствен опит и съм наясно с нивото, на което всички оперират.
„Така че, разбира се, интересувам се от колата и ще видя как изглежда, какви са данните ѝ за притискащата сила и колко е подходяща за състезания през следващата година. Определено ще продължа да следя шампионата“, завърши американецът.
Снимки: Gettyimages