Колтън Херта няма интерес към втори сезон във Формула 2

Колтън Херта заяви, че няма да участва във втори сезон на Формула 2 през следващата година, след като премина в европейските серии с надеждата скоро да си осигури място във Формула 1.

Херта, който има девет победи в Индикар, се присъедини към отбора на Хайтек в поддържащата категория през този сезон. Успоредно с това той изпълнява и ролята на развоен пилот за новия отбор на Кадилак във Формула 1.

От Кадилак многократно са изтъквали желанието си да имат американски пилот в близко бъдеще, като Херта бе смятан за основен кандидат за позицията. Въпреки това 24-годишният състезател преживява труден сезон във Формула 2 и към момента заема 19-о място в шампионата на пилотите, три кръга преди края на кампанията.

Това се превърна в сериозна пречка в преследването на мечтата му за Формула 1 и породи спекулации, че той може да се завърне в Съединените щати през 2027 година. Докато обмисля възможностите си, Херта категорично заяви, че няма да остане за още един сезон във Формула 2.

„Мисля, че ще трябва да изчакаме и да видим. Но нямам никакъв интерес към още една година във Формула 2“, каза категорично Херта.

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Американецът записа няколко класирания в зоната на точките в началната фаза на сезона, но в последните 13 състезания е спечелил точки само веднъж. Трудният му сезон претърпя нов обрат по време на последния кръг в Мадрид, където катастрофа в квалификацията го извади от участие в двете състезания през уикенда. Въпреки разочароващата кампания, Херта настоя, че ще остане голям почитател на Формула 2, след като напусне категорията.

„Със сигурност ще гледам. Винаги ще ми бъде приятно да следя Формула 2 като състезателна серия“, обясни той.



„Мисля, че съм гледал състезанията от Формула 2 през последните десет години и ще продължа да го правя. Наистина харесвам стила на състезанията и самите надпревари. Изпитвам голямо уважение към пилотите, които се състезават тук, защото знам на какво са способни. Вече го знаех, но сега го знам още по-добре от собствен опит и съм наясно с нивото, на което всички оперират.



„Така че, разбира се, интересувам се от колата и ще видя как изглежда, какви са данните ѝ за притискащата сила и колко е подходяща за състезания през следващата година. Определено ще продължа да следя шампионата“, завърши американецът.

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Снимки: Gettyimages