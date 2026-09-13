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Фернандо Алонсо с призив към ФИА след коментарите на президента

  • 13 сеп 2026 | 10:08
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Фернандо Алонсо коментира информациите, че президентът на ФИА се опитва да му помогне да остане във Формула 1 и през 2027 година, като съдейства на Астън Мартин и доставчика им на двигатели Хонда.

Алонсо все още обмисля бъдещето си в световния шампионат и дали ще се завърне през догодина за своя 24-ти сезон. Към момента двукратният световен шампион има едва три точки на сметката си през 2026, тъй като Астън Мартин и Хонда изпитват затруднения с пакета си, въпреки че се наблюдава известно подобрение след голямото обновление за Гран При на Унгария.

Президентът на ФИА уговаря Алонсо да остане
Президентът на ФИА уговаря Алонсо да остане

Последва и подобрение на двигателя от Хонда за Гран При на Нидерландия, а по време на уикенда за Гран При на Испания се появиха информации, че шефът на ФИА Мохамед бин Сулайем се стреми да помогне на Хонда, където е възможно, за да достигне конкурентно ниво. Според съобщенията той е сметнал, че състезателното състояние на Алонсо е „неприемливо“ преди домашното му състезание.

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В публичен отговор на тези коментари Алонсо обясни, че макар да не е разговарял с Бин Сулайем, е говорил с колегата си от Формула 1 Стефано Доменикали и е изразил ясно своята позиция.

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Фернандо Алонсо може да стартира в Льо Ман догодина

„Не знам, имам много неща, които трябва да обмисля, за да взема решение за следващата година“, заяви Алонсо в отговор на въпрос за усилията на Бин Сулайем.

„Не съм говорил с него, но говоря със Стефано [Доменикали] редовно всяка седмица, защото Формула 1 не може да продължава по този начин. Не можем да чакаме до 2031 година, за да имаме истински спорт, така че смятам, че е моя отговорност да им помогна с опита си, за да подобрим тези неща.

„На завой 12 [на пистата в Мадрид], който и да е най-бърз там – не искам да споменавам име, но не може Майкъл [Клейтън, пресаташето на Астън Мартин] да е по-бърз от Макс Верстапен, ако има повече батерия. Завой 12 е толкова невероятен завой, че Макс Верстапен трябва да прави разликата в сравнение с Майкъл, а в момента това е невъзможно.

„Тъжно е по някакъв начин с това поколение болиди да дойдеш на толкова хубава писта като тази, с предизвикателства като „Ла Монументал“, а приносът на пилота да е почти нулев.

„Майкъл може да кара на завой 12, защото минаваш с пълна газ без кинетично разгръщане. В момента, в който кинетичната енергия се включи, тогава си бърз на излизане. Но във Формула 1 или в моторните спортове би трябвало на завой 12, ако Майкъл е по-смел от мен, той да е по-бърз.

„Ако аз имам повече качества, тогава съм по-бърз от него. Така трябва да бъде в квалификацията, а сега всичко зависи от това колко заряд имам в батерията и дали ще бъда по-бърз или по-бавен“, каза още Алонсо.

Програма на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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