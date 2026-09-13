Фернандо Алонсо с призив към ФИА след коментарите на президента

Фернандо Алонсо коментира информациите, че президентът на ФИА се опитва да му помогне да остане във Формула 1 и през 2027 година, като съдейства на Астън Мартин и доставчика им на двигатели Хонда.

Алонсо все още обмисля бъдещето си в световния шампионат и дали ще се завърне през догодина за своя 24-ти сезон. Към момента двукратният световен шампион има едва три точки на сметката си през 2026, тъй като Астън Мартин и Хонда изпитват затруднения с пакета си, въпреки че се наблюдава известно подобрение след голямото обновление за Гран При на Унгария.

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Последва и подобрение на двигателя от Хонда за Гран При на Нидерландия, а по време на уикенда за Гран При на Испания се появиха информации, че шефът на ФИА Мохамед бин Сулайем се стреми да помогне на Хонда, където е възможно, за да достигне конкурентно ниво. Според съобщенията той е сметнал, че състезателното състояние на Алонсо е „неприемливо“ преди домашното му състезание.

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В публичен отговор на тези коментари Алонсо обясни, че макар да не е разговарял с Бин Сулайем, е говорил с колегата си от Формула 1 Стефано Доменикали и е изразил ясно своята позиция.

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„Не знам, имам много неща, които трябва да обмисля, за да взема решение за следващата година“, заяви Алонсо в отговор на въпрос за усилията на Бин Сулайем.



„Не съм говорил с него, но говоря със Стефано [Доменикали] редовно всяка седмица, защото Формула 1 не може да продължава по този начин. Не можем да чакаме до 2031 година, за да имаме истински спорт, така че смятам, че е моя отговорност да им помогна с опита си, за да подобрим тези неща.



„На завой 12 [на пистата в Мадрид], който и да е най-бърз там – не искам да споменавам име, но не може Майкъл [Клейтън, пресаташето на Астън Мартин] да е по-бърз от Макс Верстапен, ако има повече батерия. Завой 12 е толкова невероятен завой, че Макс Верстапен трябва да прави разликата в сравнение с Майкъл, а в момента това е невъзможно.



„Тъжно е по някакъв начин с това поколение болиди да дойдеш на толкова хубава писта като тази, с предизвикателства като „Ла Монументал“, а приносът на пилота да е почти нулев.



„Майкъл може да кара на завой 12, защото минаваш с пълна газ без кинетично разгръщане. В момента, в който кинетичната енергия се включи, тогава си бърз на излизане. Но във Формула 1 или в моторните спортове би трябвало на завой 12, ако Майкъл е по-смел от мен, той да е по-бърз.



„Ако аз имам повече качества, тогава съм по-бърз от него. Така трябва да бъде в квалификацията, а сега всичко зависи от това колко заряд имам в батерията и дали ще бъда по-бърз или по-бавен“, каза още Алонсо.

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Снимки: Gettyimages