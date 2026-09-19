Кими Антонели мечтае да се радва на същата популярност като Валентино Роси

Кими Антонели сподели надеждата си един ден да се радва на подкрепата на феновете по начина, по който Валентино Роси го прави, дори и дълго след края на кариерата си.

Роси се състезава за последно на две колела през 2021 година, слагайки край на бляскава кариера, която го превърна в един от най-известните пилоти в целия моторспорт. Той остава изключително популярна фигура, като феновете му все още често носят негови артикули по състезанията, а емблематичният му №46 продължава да се вижда дори половин десетилетие след оттеглянето му.

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На другия полюс, Антонели е най-успешният италиански пилот във Формула 1 от 1953 насам и е едва във втория си сезон, но е близо до това да стане най-младият световен шампион в историята, само на 20 години. Ако успее да подобри рекорда на Себастиан Фетел от 2010, Антонели ще стане първият италианец, спечелил титлата след Алберто Аскари през 1953.

Пилотът на Мерцедес говори за възхищението си от връзката между Роси и неговите фенове – нещо, което се надява един ден да постигне.

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„Много често той печелеше състезанията още преди да излезе на пистата“, заяви Антонели пред Automoto Italia за 89-кратния победител в кралския клас Роси.



„Той беше много силен психически. Би било хубаво да мога да изпитам това усещане. Като спортист, Вале беше много завършен, много бърз, много силен в състезанията, особено в уикенди, които изглеждаха трудни, когато стартираше отзад и успяваше да навакса.



„И той успя да привлече огромна публика. Дори днес можеш да видиш хора, които носят негови артикули на състезанията от MotoGP, въпреки че той вече не се състезава.



„Би било прекрасно да пресъздам същия ефект във Формула 1: уважението, подкрепата, аплодисментите. Това е нещо много красиво.“

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Антонели също така е близък приятел с настоящата звезда на Априлия в MotoGP Марко Бедзеки и други италиански спортни величия, включително скачача на дълъг скок Матия Фурлани, който спечели злато на Световното първенство през 2025, и настоящия номер едно в световния мъжки тенис, петкратния шампион от Големия шлем, Яник Синер. Предвид средата на високо напрежение, в която всички те се състезават, Антонели говори за позитивите от това да има такива приятели в елитния спорт.

„Прекрасно е да имаш приятели спортисти, които се състезават на най-високо ниво, които разбират какво означава да управляваш напрежението, моментите преди състезание, когато трябва да имаш свое собствено пространство“, каза Антонели.



„Също така съм много близък с Матия Фурлани, с когото се запознах в Монца. Хубаво е да имаш такива връзки, защото те ти дават допълнителна мотивация да се справяш още по-добре. Радвам се да ги виждам как печелят и бих искал да правя същото, ако не и по-добре. Въпреки че да се справиш по-добре от Синер е трудно.



„Смятам Бедзеки за един от най-добрите си приятели. Подкрепяме се взаимно и когато мога, ходя на неговите състезания. Когато сме си вкъщи, излизаме заедно на вечеря и приятелските ни компании се обединиха. Това, което той прави, е наистина лудост“, завърши пилотът на Мерцедес.

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Снимки: Gettyimages