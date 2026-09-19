Ред Бул виждат "много различна картина" в представянето на Лиам Лоусън

Лоран Мекис заяви, че скорошните три състезания на Лиам Лоусън обратно в Ред Бул са представили „много различна картина“ в сравнение с краткия и бурен престой на пилота в отбора през миналата година.

Пилотът на Рейсинг Булс беше повикан да седне отново в болида на старшия отбор на Ред Бул, за да замести Исак Хаджар, след като французинът получи контузия на китката по време на лятната пауза.

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24-годишният новозеландец първоначално завърши седми в Нидерландия, последвано от 14-о място в Италия след контакт с Нико Хюлкенберг от Ауди, който повреди предното му крило. В последното състезание в Испания обаче той постигна силно шесто място.

Тази форма е в ярък контраст с двете състезания, които Лоусън изкара като съотборник на Макс Верстапен в началото на миналата година, което доведе до връщането му в Рейсинг Булс за сметка на Юки Цунода. След Гран При на Испания в Мадрид Мекис похвали Лоусън за бързата му адаптация към непознатата машина.

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„Той свърши много добра работа. Всички знаем колко е трудно да преминеш в различен отбор, в различна кола, и мисля, че той се справи според най-добрите ни очаквания“, каза Мекис.



„Картината е много по-различна в сравнение с първите две състезания от 2025 г., когато той беше в отбора, така че сме благодарни и щастливи от това“, добави ръководителят на Биковете.

Запитан за израстването на Лоусън като пилот, Мекис посочи по-спокойния и по-фокусиран подход зад волана.

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„Той продължава да расте като пилот. Много е спокоен в колата, много е съсредоточен. Не знам дали полага усилия за това, или не, но определено успява да запази нещата прости в начина, по който работи с отбора и подхожда към собственото си представяне и това на автомобила.



„Така че той е фокусиран върху най-важното, опитвайки се да направи основните неща правилно, и това работи за него. Разбира се, с повече време в колата можеш да достигнеш друго ниво на финес, може би. Но до този момент той е много, много силен“, заяви Мекис.

Дали Лоусън ще получи още един шанс в Гран При на Азербайджан следващия уикенд, предстои да видим, тъй като Хаджар напредва с възстановяването си от контузията. Очаква се решението да бъде взето след строга оценка в началото на следващата седмица.

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Снимки: Gettyimages