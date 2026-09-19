MotoGP планира да последва модела на Формула 1 с по две квалификации на уикенд

MotoGP обмисля въвеждането на две отделни квалификационни сесии през състезателния уикенд – една за основното състезание и една за спринта, следвайки модела, използван във Формула 1, съобщава motorsport.com.

Инициативата вече е била представена на форума за диалог, в който участват отборите, организаторите на шампионата и производителите. Очаква се предложението да получи зелена светлина в следващите дни, за да може да бъде въведено от следващия сезон.

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Това е форматът, който Формула 1 възприе за спринтовите си уикенд, чиято бройка ще нарасне до 10 през сезон 2027. В момента MotoGP разчита на една-единствена квалификация, която определя стартовата решетка както за спринта, така и за неделната дълга надпревара.

Въпреки че мярката изглежда е добре приета от повечето замесени страни, включително отбори и производители, процесът по включването ѝ в правилника все още трябва да премине през съответните процедурни канали. Преди това да се случи, програмата за всеки състезателен уикенд ще трябва да бъде финализирана.

По информация на motorsport.com, основната разлика между Формула 1 и MotoGP ще бъде, че спринтът в MotoGP ще продължи да се провежда в съботния следобед. Във Формула 1 спринтът се провежда в събота сутрин, а съботният следобед е запазен за квалификацията за основното състезание.

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Същевременно motorsport.com научи, че една от участващите страни настоява квалификацията да бъде разделена на три сесии по подобие на формата, използван във Формула 1, вместо настоящата двуетапна система.

Струва си да се отбележи, че именно в Шпилберг, където тази неделя ще се проведе Гран При на Австрия, преди четири години за първи път се появи намерението на MotoGP да въведе спринтови състезания – нещо, което Формула 1 дебютира през 2021 г. За разлика от своя четириколесен аналог, който първоначално избра три спринтови събития, преди постепенно да увеличи броя им през следващите сезони, MotoGP реши да стандартизира формата и да го направи постоянна част от всяко състезание.

Интересно е, че това решение беше взето три години преди Либърти Медия да завърши придобиването на Дорна, притежателя на правата за MotoGP – сделка, финализирана в средата на 2025.

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По отношение на промяната във формата, въведена в MotoGP през 2023, пилотите подчертават нивото на стрес и риск, с които трябва да се справят. Състезателите имат само една свободна тренировка в петък сутрин, преди да участват в сесията официалната тренировка, която прави първото разделение между тези, които преминават директно към втората квалификационна сесия (Q2), и тези, които трябва да преминат през Q1.

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Снимки: Gettyimages