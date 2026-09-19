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Хорхе Мартин грабна полпозишъна в Австрия с фантастична обиколка

  • 19 сеп 2026 | 12:40
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Хорхе Мартин грабна полпозишъна в Австрия с фантастична обиколка

Само броени дни, след като загуби лидерството в генералното класиране, Хорхе Мартин спечели своя трети полпозишъна от началото на сезона в MotoGP, след като триумфира в квалификацията за Гран При на Австрия.

Мартинатора стигна до първото място на „Ред Бул Ринг“ с една фантастична обиколка, в която той постигна време от 1:27.917. По този начин испанецът изпревари с 0.015 секунди настоящия лидер в световния шампионат и действащ шампион Марк Маркес, който за трети пореден уикенд ще стартира втори за пилот на Априлия.

Тройката с пасив от 0.071 оформи Педро Акоста, който беше големият фаворит за полпозишъна преди началото на квалификацията. Пилотът на КТМ обаче не успя да пренесе своята скорост от петъчните тренировки и в ключовите мигове на битката за първото място на старта, но все пак стигна до първата редица.

Марко Бедзеки, който спечели последните две квалификации в Арагон и Сан Марино, ще оглави втория ред пред Ай Огура и Алекс Маркес, за когото квалификацията завърши с падане в първия завой. Франческо Баная направи най-силната си квалификация от края на юни насам, класирайки се седми, а компания на италианеца на третата редица ще правят двамата съименници Фабио Ди Джанантонио и Фабио Куартараро. Йоан Зарко, Брад Биндър и Фермин Алдегер ще оформят четвъртия ред на стартовата решетка на „Ред Бул Ринг“.

В края на първата фаза на квалификацията Зарко и Баная оглавиха класирането с идентично време от 1:28.753, като предимството беше за френския пилот на LCR Хонда, чиято втора най-бърза обиколка беше по-добра. Това обаче не беше от никакво значение, тъй като и той, и Баная се класираха за решителните 15 минути на битката за полпозишъна.

Първи извън тях остана Раул Фернандес, който завърши на 0.124 зад Зарко и Баная и ще стартира 13-ти. Пилотът на Тракхаус Априлия ще раздели петата редица с Пол Еспаргаро и Лука Марини, който вчера пропусна директно класиране за втората фаза за само 0.004, а днес завърши на 0.357 зад Зарко и Баная.

Диого Морейра, Енеа Бастоанини и Такааки Накагами ще оформят шестия ред пред Франко Морбидели, Алекс Ринс и Джак Милър, които ще застанат на седмия. Самотен на последната редица ще бъде Топрак Разгатлиоглу, който единствен не успя да слезе на под секунда от времето на двамата лидери в първите 15 минути на квалификацията.

Уикендът за Гран При на Австрия, 15-ти кръг за сезон 2026 в MotoGP, ще продължи в 16:00 часа българско време със спринтовата надпревара на „Ред Бул Ринг“, която ще бъде с продължителност от 14 обиколки.

Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP

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