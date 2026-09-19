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Петър Кюмюрджиев: Закономерно равенство

  • 19 сеп 2026 | 12:06
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Петър Кюмюрджиев: Закономерно равенство

0:0 приключиха в Пловдив, втория отбор на местния Ботев и едноименният тим на Созопол. Срещата е от седмия кръг на Югоизточната Трета лига.

Созопол с равен срещу дубъла на Ботев (Пловдив)
Созопол с равен срещу дубъла на Ботев (Пловдив)

Петър Кюмюрджиев, старши треньор на созополския тим коментира пред клубния сайт.

„Стана добър мач срещу много здрав и боеспособен съперник. Млади момчета, които могат и играят много добър футбол. И двата отбора имаха достатъчно положение, но смятам, че равенството е напълно закономерно. Хубавото е, че затвърдихме доброто си представяне в последните мачове, в които допуснахме само една загуба – в Куклен. Насочваме усилия към следващия ни опонент – Секирово, който не трябва да подценяваме, за да можем да победим“.

Снимка: fcsozopol.com

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