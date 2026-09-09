Нов удар по Пирин! "Орлетата" глобени с близо пет бона заради расизъм

Раздираният от финансови и организационни проблеми Пирин (Благоевград) понесе нов тежък удар. Благоевградчани бяха глобени с 4800 евро от Дисциплинарната комисия към БФС заради расистки прояви на своите фенове по време на шампионатния двубой с дубъла на Лудогорец, загубен от "орлетата" с 0:3 у дома.

В средата на първото полувреме нападателят на разградчани Ерик Биле сигнализира за расистки обиди към него от публиката на стадион "Христо Ботев", вследствие на което срещата беше прекратена за няколко минути. Пирин остава на дъното в класирането на Втора лига, като все още няма спечелена точка след 8 изиграни мача.

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"За действия или бездействия, с които се обижда достойнството на лице или група лица, свързани с раса, пол, цвят на кожата, на основание чл.37, ал.4 от ДП /2026/2027/ и във връзка с чл.16, ал.2 от ДП /2026/2027/ ДК наказва ПФК „Пирин” Благоевград с имуществена санкция в размер на 4800 евро", пишат от ДК към БФС.

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Снимки: Startphoto