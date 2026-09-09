Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Вечните съперници Левски и ЦСКА в битка за Суперкупата - Специалните ни гости очакват вашите въпроси
  1. Sportal.bg
  2. Пирин (Благоевград)
  3. Нов удар по Пирин! "Орлетата" глобени с близо пет бона заради расизъм

Нов удар по Пирин! "Орлетата" глобени с близо пет бона заради расизъм

  • 9 сеп 2026 | 16:36
  • 150
  • 0
Нов удар по Пирин! "Орлетата" глобени с близо пет бона заради расизъм

Раздираният от финансови и организационни проблеми Пирин (Благоевград) понесе нов тежък удар. Благоевградчани бяха глобени с 4800 евро от Дисциплинарната комисия към БФС заради расистки прояви на своите фенове по време на шампионатния двубой с дубъла на Лудогорец, загубен от "орлетата" с 0:3 у дома.

В средата на първото полувреме нападателят на разградчани Ерик Биле сигнализира за расистки обиди към него от публиката на стадион "Христо Ботев", вследствие на което срещата беше прекратена за няколко минути. Пирин остава на дъното в класирането на Втора лига, като все още няма спечелена точка след 8 изиграни мача.

Пирин остава "капо"! "Орлетата" безсилни и срещу дубъла на Лудогорец
Пирин остава "капо"! "Орлетата" безсилни и срещу дубъла на Лудогорец

"За действия или бездействия, с които се обижда достойнството на лице или група лица, свързани с раса, пол, цвят на кожата, на основание чл.37, ал.4 от ДП /2026/2027/ и във връзка с чл.16, ал.2 от ДП /2026/2027/ ДК наказва ПФК „Пирин” Благоевград с имуществена санкция в размер на 4800 евро", пишат от ДК към БФС.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

МВР даде брифинг преди Левски - ЦСКА: 1700 полицаи охраняват дербито

МВР даде брифинг преди Левски - ЦСКА: 1700 полицаи охраняват дербито

  • 9 сеп 2026 | 15:30
  • 7441
  • 13
Йорданка Христова се разплакала на пресконференцията на Христо Янев

Йорданка Христова се разплакала на пресконференцията на Христо Янев

  • 9 сеп 2026 | 14:53
  • 5572
  • 8
Феновете на Локо решават как да изгонят Крушарски, насрочиха обща среща

Феновете на Локо решават как да изгонят Крушарски, насрочиха обща среща

  • 9 сеп 2026 | 14:28
  • 1177
  • 4
Цварц и Брахими се завръщат за важния сблъсък - ето футболистите, на които ще разчита Христо Янев в последния си мач

Цварц и Брахими се завръщат за важния сблъсък - ето футболистите, на които ще разчита Христо Янев в последния си мач

  • 9 сеп 2026 | 13:43
  • 5274
  • 9
Локомотив продължава с подготовката за дербито на Пловдив

Локомотив продължава с подготовката за дербито на Пловдив

  • 9 сеп 2026 | 13:09
  • 716
  • 2
Левски с Петко Христов срещу ЦСКА (групата на "сините")

Левски с Петко Христов срещу ЦСКА (групата на "сините")

  • 9 сеп 2026 | 13:08
  • 6738
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Мечтата на "червена" България е факт! ЦСКА обяви кога се завръща на "Армията"

Мечтата на "червена" България е факт! ЦСКА обяви кога се завръща на "Армията"

  • 9 сеп 2026 | 16:05
  • 11130
  • 36
Sportal Studio Live за Суперкупата започва - очаквайте интересни гости

Sportal Studio Live за Суперкупата започва - очаквайте интересни гости

  • 9 сеп 2026 | 16:16
  • 4405
  • 2
Регламентът на Суперкупата: без изисквания за състава, но с любопитно правило за картоните

Регламентът на Суперкупата: без изисквания за състава, но с любопитно правило за картоните

  • 9 сеп 2026 | 11:24
  • 29689
  • 48
Цяла България гледа: Левски срещу ЦСКА в битка за трофей!

Цяла България гледа: Левски срещу ЦСКА в битка за трофей!

  • 9 сеп 2026 | 08:00
  • 33797
  • 227
България открива волейболната лудост на Евро 2026 срещу Северна Македония

България открива волейболната лудост на Евро 2026 срещу Северна Македония

  • 9 сеп 2026 | 07:01
  • 16554
  • 43
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 9 сеп 2026 | 07:35
  • 204363
  • 62