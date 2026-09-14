В Пирин е страшно - фенове събират пари за обяд на футболистите

Положението в Пирин (Благоевград) е под всякаква критика за професионален футболен клуб, след като запалянковци на "орлетата" започнаха да събират средства, за да може играчите да обядват преди предстоящия мач срещу Фратрия на 20 септември. Желаещите да помогнат на футболистите могат да го направят в бар в центъра на Благоевград.

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"Събираме пари за обяд на футболистите преди мача с Фратрия, както и за други разходи. Който има възможност може да дари във фреш бар "Оркови", написаха в "Инстаграм" от "Пирин Ултрас".

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