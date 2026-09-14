Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски представя новия управленски екип и проекта зa стадионa
  1. Sportal.bg
  2. Пирин (Благоевград)
  3. В Пирин е страшно - фенове събират пари за обяд на футболистите

В Пирин е страшно - фенове събират пари за обяд на футболистите

  • 14 сеп 2026 | 15:13
  • 1297
  • 2
В Пирин е страшно - фенове събират пари за обяд на футболистите

Положението в Пирин (Благоевград) е под всякаква критика за професионален футболен клуб, след като запалянковци на "орлетата" започнаха да събират средства, за да може играчите да обядват преди предстоящия мач срещу Фратрия на 20 септември. Желаещите да помогнат на футболистите могат да го направят в бар в центъра на Благоевград.

Ситуацията в Пирин става все по лоша - благодетелят се оттегли, защото не може да покрие дълговете
Ситуацията в Пирин става все по лоша - благодетелят се оттегли, защото не може да покрие дълговете

"Събираме пари за обяд на футболистите преди мача с Фратрия, както и за други разходи. Който има възможност може да дари във фреш бар "Оркови", написаха в "Инстаграм" от "Пирин Ултрас".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Лудогорец без трима нови срещу Септември

Лудогорец без трима нови срещу Септември

  • 14 сеп 2026 | 09:45
  • 1580
  • 4
Тодор Павлов: Срещу ЦСКА трябва да глътнем малко въздух

Тодор Павлов: Срещу ЦСКА трябва да глътнем малко въздух

  • 14 сеп 2026 | 09:30
  • 2173
  • 6
Стефан Велев: Мачът със Залцбург няма да има нищо общо с това, което гледахме във Враца

Стефан Велев: Мачът със Залцбург няма да има нищо общо с това, което гледахме във Враца

  • 14 сеп 2026 | 09:25
  • 3287
  • 6
Борислав Балджийски: Веласкес е изключителен специалист! Прави му чест, че защитава футболистите

Борислав Балджийски: Веласкес е изключителен специалист! Прави му чест, че защитава футболистите

  • 14 сеп 2026 | 09:24
  • 5682
  • 14
Важен ден за Левски: Започна Общото събрание на акционерите, Сираков и Боримиров пристигнаха

Важен ден за Левски: Започна Общото събрание на акционерите, Сираков и Боримиров пристигнаха

  • 14 сеп 2026 | 09:18
  • 18792
  • 145
Пламен Крумов: Изключително важна победа

Пламен Крумов: Изключително важна победа

  • 14 сеп 2026 | 09:10
  • 1233
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Очаквайте на живо! Левски представя новия управленски екип и проекта зa стадионa

Очаквайте на живо! Левски представя новия управленски екип и проекта зa стадионa

  • 14 сеп 2026 | 14:35
  • 9860
  • 45
Официално: Еду Гаспар влезе в ръководството на Левски - вижте всички промени

Официално: Еду Гаспар влезе в ръководството на Левски - вижте всички промени

  • 14 сеп 2026 | 14:51
  • 8980
  • 11
Тотална промяна в Левски: от шестима шефове само един оцеля

Тотална промяна в Левски: от шестима шефове само един оцеля

  • 14 сеп 2026 | 15:15
  • 7316
  • 7
Лудогорец поиска футболист, който наскоро подписа договор с откупна клауза от 100 млн. евро

Лудогорец поиска футболист, който наскоро подписа договор с откупна клауза от 100 млн. евро

  • 14 сеп 2026 | 12:45
  • 20724
  • 19
Официално: Двоен кръг за Никола Цолов в Баку, сезонът няма да завърши там

Официално: Двоен кръг за Никола Цолов в Баку, сезонът няма да завърши там

  • 14 сеп 2026 | 12:29
  • 13046
  • 14
Съдийската комисия в Англия призна, че голът на Холанд е нередовен

Съдийската комисия в Англия призна, че голът на Холанд е нередовен

  • 14 сеп 2026 | 07:55
  • 27551
  • 54